Наскільки ти оцифрований?

Криптоанархізм, дарквеб, інтернет речей – що все це означає? Настав час перевірити свою готовність до технологічної революції, хвиля якої ось-ось накриє світ з головою. Поїхали!

Збирай за кожну правильну відповідь +1 Ілона Маска та дізнайся про свій рівень підготовки!