Криптоанархізм, дарквеб, інтернет речей – що все це означає? Настав час перевірити свою готовність до технологічної революції, хвиля якої ось-ось накриє світ з головою. Поїхали!
Збирай за кожну правильну відповідь +1 Ілона Маска та дізнайся про свій рівень підготовки!
Дигіталізація – це спосіб зміни багатьох сфер життя шляхом цифрових комунікацій. Наприклад, коли не обов’язково йти до банку, щоб оплатити комуналку. Все в телефоні!
Інтернет речей – це поєднання будь-якого пристрою з інтернетом та одне з одним. Вже скоро він заполонить все! Наприклад, вже є термостат, який дозволяє регулювати температуру в квартирі через смартфон, навіть якщо нікого немає вдома. І так ціла купа пристроїв може бути поєднана одна з одною, формуючи «розумні міста».
Криптоанархізм – філософія, що полягає у використанні сильної криптографії для захисту свободи слова, конфіденційного обміну інформацією, а також прав людини. Криптоанархісти проти втручання держави у приватне та економічне життя громадян. Приклад: Павло Дуров, який створив месенджер Telegram для безпечного спілкування!
Dark Web – «темний інтернет», – контент якого прихований навмисно. Потрапити туди можна за допомогою спецпрограм, таких, як Tor чи I2P. Це дозволяє діяти анонімно, і відстежити дії користувача дуже складно. Це корисний інструмент, якщо недемократична держава забороняє доступ до інтернет сайтів, але анонімність привертає і увагу злочинців. Там можна купити, наприклад, наркотики, зброю, підроблені документи.
Діпфейк – це фейкові новини наступного покоління, а саме надзвичайно реалістичні відео- чи аудіозаписи, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких будь хто може сказати будь що. Алгоритм «накладає» рухи, міміку і слова однієї людини на іншу. Урок: часом не вір очам своїм!
Засновник Facebook 18 червня повідомив про запуск криптовалюти Libra, яка є «дітищем» Facebook та ще 27 компаній. Користувачі зможуть розплачуватися нею з 2020 року.
Штучний інтелект – це як людський, але набагато кращий, і належить він машині. За тлумаченням Оксфордського словника, «це теорія та розвиток комп’ютерних систем, спроможних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, такі, як візуальне сприйняття, розпізнавання мови, прийняття рішень та переклад іноземних мов».
Трансгуманісти вірять у те, що за допомогою технологій можна «відкласти» старіння, позбутися фізичних вад, хвороб, а також покращити розумові здібності і навіть побороти смерть! Більшість переконана, що людина рано чи пізно повинна «з’єднатися» із комп’ютером. До речі, Ілон Маск став одним зі співзасновників компанії Neuralink, яка хоче це зробити.
Віртуальна реальність (VR) – це створене комп’ютером тривимірне середовище, з яким можна взаємодіяти. Завданням окулярів VR є перехитрити мозок таким чином, щоб він сприймав видиме за реальне. Студенти-медики, наприклад, можуть вчитися з таким пристроєм оперувати. Дослідники можуть просто під час навчання опинитися будь-де: в епіцентрі історичних подій або навіть в центрі людських органів!
Це – напрямок фантастики, який виник у 1980-х роках. Події часто відбуваються у віртуальному світі. Наприклад, «Кіберпанк 2077» – відеогра у цьому стилі, яку розробляє польська студія CD Projekt RED, і в якій зіграв Кеану Рівз!