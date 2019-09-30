Наскільки ти оцифрований?

Криптоанархізм, дарквеб, інтернет речей – що все це означає? Настав час перевірити свою готовність до технологічної революції, хвиля якої ось-ось накриє світ з головою. Поїхали!

Збирай за кожну правильну відповідь +1 Ілона Маска та дізнайся про свій рівень підготовки!

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Запитання 1/10
Почнемо з азів.
Що взагалі таке дигіталізація?
Надмірне використання техніки суспільством.
Перехід з телебачення на YouTube.
Переведення інформації у цифрову форму.

Дигіталізація – це спосіб зміни багатьох сфер життя шляхом цифрових комунікацій. Наприклад, коли не обов’язково йти до банку, щоб оплатити комуналку. Все в телефоні!

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Запитання 2/10
Інтернет речей – це…
Велика мережа онлайн-магазинів одягу.
Взаємопов’язані пристрої, які обмінюються між собою інфо.
Надпотужний інтернет.

Інтернет речей – це поєднання будь-якого пристрою з інтернетом та одне з одним. Вже скоро він заполонить все! Наприклад, вже є термостат, який дозволяє регулювати температуру в квартирі через смартфон, навіть якщо нікого немає вдома. І так ціла купа пристроїв може бути поєднана одна з одною, формуючи «розумні міста».

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Запитання 3/10
Трохи ускладнимо! Чого прагнуть криптоанархісти?
Щоб держави краще регулювали інтернет.
Щоб криптовалюта була безкоштовною.
Повної приватності та свободи в інтернеті.

Криптоанархізм – філософія, що полягає у використанні сильної криптографії для захисту свободи слова, конфіденційного обміну інформацією, а також прав людини. Криптоанархісти проти втручання держави у приватне та економічне життя громадян. Приклад: Павло Дуров, який створив месенджер Telegram для безпечного спілкування!

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Запитання 4/10
Навіщо використовують «дарквеб»?
Щоб діяти анонімно в інтернеті.
Це нічний режим у смартфонах.
Щоб не підчепити віруси в мережі.

Dark Web – «темний інтернет», – контент якого прихований навмисно. Потрапити туди можна за допомогою спецпрограм, таких, як Tor чи I2P. Це дозволяє діяти анонімно, і відстежити дії користувача дуже складно. Це корисний інструмент, якщо недемократична держава забороняє доступ до інтернет сайтів, але анонімність привертає і увагу злочинців. Там можна купити, наприклад, наркотики, зброю, підроблені документи.

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Запитання 5/10
«Діпфейк» – це коли…?
Держави платять за поширення дезінформації.
На дуже реалістичних відео хтось говорить те, що йому «поклали до вуст»..
Боти поширюють фейки в соцмережах

Діпфейк – це фейкові новини наступного покоління, а саме надзвичайно реалістичні відео- чи аудіозаписи, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких будь хто може сказати будь що. Алгоритм «накладає» рухи, міміку і слова однієї людини на іншу. Урок: часом не вір очам своїм!

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Запитання 6/10
Що робити з Libra?
Розплачуватися! Бо це нова криптовалюта Facebook.
Реєструватися! Це нова соцмережа!
Остерігатися! Це найбільша мережа кіберзлочинців.

Засновник Facebook 18 червня повідомив про запуск криптовалюти Libra, яка є «дітищем» Facebook та ще 27 компаній. Користувачі зможуть розплачуватися нею з 2020 року.

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Запитання 7/10
Дуже актуально! Що таке штучний інтелект?
Дуже високий рівень IQ у людини.
Коли машина виконує те, що потребує людського інтелекту.
Операційна система смартфонів.

Штучний інтелект – це як людський, але набагато кращий, і належить він машині. За тлумаченням Оксфордського словника, «це теорія та розвиток комп’ютерних систем, спроможних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту, такі, як візуальне сприйняття, розпізнавання мови, прийняття рішень та переклад іноземних мов».

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Запитання 8/10
Трансгуманізм – це…
Гуманне ставлення до роботів.
Вдосконалення людини технологіями.
Порятунок природи технологіями.

Трансгуманісти вірять у те, що за допомогою технологій можна «відкласти» старіння, позбутися фізичних вад, хвороб, а також покращити розумові здібності і навіть побороти смерть! Більшість переконана, що людина рано чи пізно повинна «з’єднатися» із комп’ютером. До речі, Ілон Маск став одним зі співзасновників компанії Neuralink, яка хоче це зробити.

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Запитання 9/10
А що таке VR?
Поєднання людського мозку з комп’ютерами.
Віртуальна реальність.
Все, що є в інтернеті: соцмережі, пошуковики, сайти.

Віртуальна реальність (VR) – це створене комп’ютером тривимірне середовище, з яким можна взаємодіяти. Завданням окулярів VR є перехитрити мозок таким чином, щоб він сприймав видиме за реальне. Студенти-медики, наприклад, можуть вчитися з таким пристроєм оперувати. Дослідники можуть просто під час навчання опинитися будь-де: в епіцентрі історичних подій або навіть в центрі людських органів!

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Запитання 10/10
І останнє! Що таке кіберпанк?
Нова інтернет-субкультура.
Напрямок фантастики, фокус – комп’ютерні та інформаційні технології.
Успішні хакери без освіти.

Це – напрямок фантастики, який виник у 1980-х роках. Події часто відбуваються у віртуальному світі. Наприклад, «Кіберпанк 2077» – відеогра у цьому стилі, яку розробляє польська студія CD Projekt RED, і в якій зіграв Кеану Рівз!

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В тебе / Ілонів Масків.

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Автор: Тетяна Савчук

Мультимедійний редактор: Владислав Яцків

Верстка та дизайн: Владислав Закревський

© Радіо Свобода, 2019