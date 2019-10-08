Радіо Свобода Daily: Пашинський, якого заарештував суд, заявив, що ДБР перебуває під впливом Портнова

Суд узяв Пашинського під арешт

«Тримання під вартою» – такий запобіжний захід обрав Печерський суд Києва щодо народного депутата чотирьох скликань Сергія Пашинського. Про це клопотали перед судом слідчі Державного б’юро розслідувань (ДБР). Вони висунули Пашинському підозру «в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень» за справою, провадження в якій закрила Генеральна прокуратура ще у 2017 році. Чому ДБР вирішило ще раз розслідувати цю справу? Сам Сергій Пашинський стверджує, що підозра від ДБР є наслідком «впливу на це відомство колишнього юриста Януковича – Андрія Портнова. Більше про це читайте у матеріалі.

До чого приведуть нові протести на Майдані в Києві?

У центрі Києва 6 жовтня на майдані Незалежності відбулася акція, яку назвали «Ні капітуляції!». Активісти назвали її протидією «будь-яким спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією», як, наприклад, «формула Штайнмаєра», особливий статус для Донбасу і так далі.

Пізніше тисячі людей рушили в урядовий квартал, спочатку до Офісу президента Зеленського, а потім до Верховної Ради і Кабміну. За даними поліції, в акції взяли участь близько 10 тисяч осіб. Організатори заявляють про від 25 до 50 тисяч учасників.

Володимир Зеленський після тріумфальної перемоги на виборах уперше стикнувся з доволі серйозним протестом. Це, звісно, не назвеш ніяким третім «Майданом», але і не назвеш акцією купки проплачених маргіналів. Глава Офісу президента Андрій Богдан оприлюднив у фейсбуці листування, що збирали на протест начебто за гроші.

Яких наслідків слід чекати після акції в центрі Києва? Та чи змінить це позицію Офісу президента? Говорили про це у програмі «Ваша Свобода»

Із ватажків «ДНР» – у російські чиновники: яку кар’єру готує Кремль бойовикам Донбасу

Зниклий колишній ватажок угруповання «ДНР» Дмитро Трапезников несподівано з’явився у столиці російської республіки Калмикія – як новий керівник міста.

Хто його працевлаштував? Як сприйняли це скандальне призначення в Калмикії? І про які привабливі посади в Росії мріють інші донбаські бойовики? Про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Штайнмаєр прокоментував роль Росії у створенні «формули Штайнмаєра»

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що роль Росії у створенні «формули Штайнмаєра» була «ніякою». Про це він сказав у Тбілісі, відповідаючи на запитання кореспондентки ВВС.

«Була ситуація на перемовах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Перемови не просувалися, тому що насправді проєкти, які мали бути імплементовані після мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків (запропонованих в угодах. – ред.), які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їхню сутність та наслідки, досі треба узгодити», – зазначив Штайнмаєр.

За словами політика, його дивують закиди про російський вплив, тому що на переговорах був присутній тодішній президент України Петро Порошенко.

Що змінить для України відставка Волкера? Прогноз експерта

Політична драма у Вашингтоні – спроба конгресменів оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу, телефонна розмова Трампа і президента України Володимира Зеленського та постійні витоки конфіденційної інформації вже зараз призвели до відставки спецпредставника США з питань України Курта Волкера. І в обох столицях – що у Вашингтоні, що у Києві – переймаються: а що ще може змінитися?

Які наслідки для відносин України і США матиме ця ситуація? Чи не стане тепер меншою роль США у врегулюванні конфлікту на Донбасі, чи не зосередяться у Білому домі на внутрішніх проблемах? І чи не змінять курс?

Кореспондент Української служби Радіо Свобода обговорив це із експертом вашингтонської «Атлантичної ради» Джоном Гербстом, дипломатом, який за часів президента Буша-молодшого очолював посольство США в Україні і досі залучений – вже як консультант – у врегулювання українських питань.

Вишинського призначили виконавчим директором інформагентства «Россия сегодня»

Колишнього голову «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського призначили на посаду виконавчого директора інформагентства «Россия сегодня», повідомляє ТАСС.

Пізніше ця інформація з’явилась на телеграм-каналі пресслужби ресурсів «России сегодня», «РИА Новости» і Sputnik.

Обвинувачений в Україні за кількома статтями Кримінального кодексу Кирило Вишинський був серед 35 осіб, яких з України повернули до Росії 7 вересня в рамках обміну «35 на 35».

28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського зі слідчого ізолятора. Його відпустили під особисте зобов’язання.

Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Нобель-2019: хто і за що отримує 110-у премію з медицини

Нобелівська асамблея Каролінського інституту визначилася з цьогорічним переможцем у галузі медицини. Ним стали одразу троє вчених: Ґреґ Семенза та Вільям Кейлін зі Сполучених Штатів та британець Пітер Реткліфф. Їхні дослідження допомогли визначити, як саме живі клітини реагують на перепади рівня кисню.

За словами представників Нобелівського комітету, відкриття трьох науковців можуть допомогти в лікуванні анемії та раку. В чому ж полягають їхні відкриття? Читайте у матеріалі.

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