Суд просять визнати незаконним рішення щодо переможців конкурсу на посади заступників директора ДБР

В Окружному адміністративному суді міста Києва оскаржують рішення комісії щодо визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників директора ДБР. Про отримання відповідного позову повідомила пресслужба суду.

«Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії Державного бюро розслідувань від 10 січня 2020 року про визначення переможців у конкурсі для призначення на посади першого заступника та заступників Директора ДБР. Окрім цього, позивач просить суд зобов’язати Комісію допустити його до участі у зазначеному конкурсі», – йдеться в повідомленні суду без вказування імені позивача.

Повідомляється, що суд відкрив провадження за цим адміністративним позовом.

«Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами», – додали в суді.

20 січня тимчасова виконувачка обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова повідомила, що підписала накази про призначення заступників керівника відомства. ​Першим заступником директора ДБР став Олександр Бабіков, посаду заступника директора бюро обійняв Олександр Соколов.​

Перед тим низка громадських організацій звернулася до президента, керівництва ДБР, Офісу генпрокурора, НАБУ та народних депутатів з відкритим листом не призначати Олександра Бабікова заступником директора ДБР, називаючи його «адвокатом Януковича», який буцімто після призначення «буде курувати розслідуванням «справ Майдану».

28 січня Олександр Бабіков заявив, що за жодних обставин не втручатиметься у розслідування «справ Майдану», і сказав, що його не варто називати адвокатом експрезидента Віктора Януковича, вказавши, що «його інтереси не представляв, ніколи не був із ним знайомий».

29 грудня минулого року на сайті ДБР з’явилася інформація про те, що у центральному апараті є вакантні посади одного першого заступника і двох заступників директора відомства. У зв’язку з цим було повідомлено, що кандидатам надається п’ять днів з 30 грудня по 3 січня (при наявності святкових) для подачі документів із 13 пунктів для участі в конкурсі. Повідомлення про відповідний конкурс з’явилося, зокрема, через два дні після призначення тимчасової виконувачки обов’язків директора відомства Ірини Венедіктової.

Громадськість висловлювала обурення щодо «стислих» термінів для подачі документів кандидатами на конкурс. На що у ДБР відповіли, що втратив чинність порядок проведення конкурсу, згідно з яким «інформація про проведення конкурсу на посади в бюро оприлюднюється на сайті ДБР «не пізніше як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі».