21 квітня – річниця другого туру президентських виборів, на яких переміг не політик Володимир Зеленський, нагадує в інтернет-виданні «Кореспондент» політичний експерт Олеся Яхно. Вона пише про пристрасті виборчої кампанії і протилежність позицій прихильників і супротивників різних кандидатів. А зараз ці позиції, на думку експерта, зближуються. В тому сенсі, що і ті, хто був «за», і ті, хто був «проти» Зеленського, розчаровані. Просто в різному ступені.

«Для тих, хто не голосував за Зеленського, цей рік показав, що Україна втратила професійну владу, яка може і робила помилки, але все ж справлялася з найбільш складними за всю історію сучасної України викликами і проблемами, а головне – взагалі розуміла значущість цих викликів, а значить – і ціну помилки (з точки зору державності України)», – наголошує Яхно.

А для тих, хто голосував за Зеленського, цей рік, на думку дописувачки, – став роком розчарувань і втрачених надій. І тому, що більша частина обіцянок спочатку була нереалізована (припинення війни, низькі тарифи, боротьба з корупцією тощо). І тому, що багато практики виявилося не новою, а добре забутою старою (повернення олігархів у владу, наприклад). Та й просто через запізнілу реакцію влади постфактум на низку проблем. Навіть якщо у Зеленського були і є щирі помисли, відсутність досвіду і професійного підходу часто призводить не до вирішення проблеми, а до поглиблення старих і появи нових. Про це йдеться в статті «До чого призводить відсутність досвіду».

Про ще одну річницю – річницю дебатів на стадіоні Володимира Зеленського і Петра Порошенка, згадує редактор інтернет-видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов. Журналіст виписав всі запитання Зеленського, які той задавав опонентові, і проаналізував – чи має що відповісти на них зараз сам Зеленський.

Перше питання: «Як так вийшло, що Україна – майже найбідніша країна при найбагатшому президентові в історії?».

Бутусов : «Україна залишається бідною країною, причому в порівнянні з 2018 роком почалося падіння промислового виробництва, економічні реформи за рік не почалися, а статок президента Зеленського не найбільший, але він дозволяє собі літати на відпочинок чартером в Оман, що можуть собі дозволити тільки мультимільйонери».

«Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?»

Бутусов : «Зеленський повністю провалив розслідування Іловайська та Дебальцева. Ці справи забрали у тих слідчих, які вели ці справи, фактично люди Зеленського викинули розслідування в архів СБУ, і суд досі не почали. На це запитання Зеленський зараз нічого не відповість».

«Чому через 5 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?»

Бутусов : «Слідство щодо Майдану при Зеленському просувається всупереч діям керівників, яких призначає Зеленський. Генпрокурор Руслан Рябошапка на догоду голові ОП Богдану та його партнеру – ексзаступнику голови АП Януковича Портнову звільнив начальника управління спецрозслідування ГПУ по Майдану Сергія Горбатюка. Також було звільнено низку прокурорів, які відігравали важливу роль у розслідуванні. В.о. голови Держбюро розслідувань Венедіктова призначила своїм заступником одного з адвокатів експрезидента Януковича Бабікова. Підозру в масових вбивствах пред'явлено... активістці Майдану Тетяні Чорновол! Причому в порушення закону про амністію учасникам Революції... Відповісти Зеленському нічого».

«Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б один місяць?»

Бутусов : «Зрозуміло, сам Зеленський своїй пораді не слідував, і на 1500 гривень не живе. На відпочинок президент літав у приватному літаку, один переліт на якому коштує, як річна пенсія 300-400 пенсіонерів. Так що відповісти на це Зеленському нічого».

«Як можна було на п'ятому році війни, усвідомлюючи небезпеку, відправляти на вірну смерть 24 моряків у Керченську протоку?»

Бутусов : «Питання було неграмотне, оскільки за міжнародним правом Керченська протока – українські води, де наші кораблі повинні ходити безперешкодно».

«Чому не покарані поплічники Януковича?»

Бутусов : «Зеленський не покарав жодного прибічника Януковича. Цілком навпаки – Офіс президента офіційно прийняв ексзаступника голови ОП Портнова, а адвокат Януковича Бабіков став заступником голови ДБР. Так що сам Зеленський на це питання нічого не відповість».

З іншими питаннями і коментарями до них автор знайомить у статті «Річниця дебатів на стадіоні з Порошенком: на які свої запитання не зможе відповісти президент Зеленський?»

«Лісові пожежі на Житомирщині: головними диверсантами є населення та влада України» – у статті під таким заголовком дописувач сайту «Главком» Богдан Буткевич зазначає, що карта пожеж чітко збігається з межами масової незаконної вирубки лісу та видобутку бурштину.

Наприклад, Овруцький район, який постійно фігурує з вирубки лісу. Після якої ніхто не прибирає після себе гілля та сухостій. І який спалахує потім миттєво. Щодо видобутку бурштину – це вже Олевський район, зазначає далі автор. Коли мотопомпи викачують всю можливу воду з землі на десятки кілометрів, навіть не зрубаний ліс сохне навкруги і достатньо лишень іскри, щоб все це спалахнуло.

Звісно, сприяє пожежам і безсніжна зима, майже бездощова весна і любителі попалити траву та сухе листя.

Тож, як переконує дописувач, головним диверсантом виступає населення України і влада, яка заробляє на цьому гроші. Однак все це аж ніяк не виключає дій Росії – звідтіля можна чекати все, що завгодно, наголошує автор. Але в даному конкретному випадку, на думку дописувача, українці прекрасно впоралися й самі