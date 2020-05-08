У Львові лише частково послаблюють карантинні обмеження з 11 травня

З 11 травня Львівська міськрада лише частково пом’якшує обмеження щодо карантину. Таким є рішення міського штабу з протидії коронавірусу і це пов’язано з тим, що три дні поспіль зростає число інфікованих на COVID19, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За останню добу у Львівській області виявили 65 заражених, з яких 48 – це мешканці Львова. Однак щодня і більше людей тестують.

«Є таке бачення, що ця динаміка може зростати. Тому провели комісію з надзвичайних ситуацій і ухвалили небагато позитивних рішень для львів’ян, консультувались із фахівцями, імунологами і їхня порада – треба відкривати парки і сквери, щоб мешканці могли фізично рухатись, бути на відкритому просторі, звичайно мають бути збережені всі заходи. Бібліотеки і музеї не відкриваємо, виняток для Шевченківського гаю, музею «Територія терору» і заповідника «Личаківський цвинтар», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Рішення щодо відкриття перукарень, салонів краси, манікюрних кабінетів, візових центрів, магазинів одягу і взуття, міська комісія ухвалить 12 травня, залежно від епідемічної ситуації у місті.

З 11-12 травня відновлять роботу магазини господарських товарів і будматеріалів, книгарні. Також з 11 травня відкривають літні майданчики і тераси ресторанів і кав’ярень, але з дотриманням вимог – вимірювання температури, маски, постійної дезінфекції, використання ордноразового посуду. У разі двох-трьох порушень карантинних вимог, усі літні майданчики будуть закриті. Адже місто і власники кафе та ресторанів спільно ухвалили правила дотримання умов роботи закладів.

Міський штаб протягом вихідних моніторитиме ситуацію з поширенням коронавірусу і лише у разі суттєвого зменшення інфікованих, буде ухвалено рішення про глобальне послаблення карантину.