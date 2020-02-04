Лукашенко: з Путіним «момент істини» і «чи ламати відносини», зі США «період холоду закінчився»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 лютого відвідав паперову фабрику «Герой праці» в Добруші Гомелької області, будівництво якої законсервоване з 2015 року, і виступив перед журналістами. Його заяви передають агентство «БелТА» й анонімний Telegram-канал «Пул першого», близький до пресслужби Лукашенка.

Стисло заяви президента Білорусі:

«Період холоду» в відносинах Білорусі та Сполучених Штатів закінчився (це пролунало незабаром після візиту до Білорусі державного секретаря США).

Зустріч із Володимиром Путіним , «найімовірніше», відбудеться 7 лютого (прессекретар Путіна 31 січня говорив, що контакти керівників Росії й Білорусі найближчим часом не плануються, тепер же він підтвердив підготовку зустрічі в п’ятницю). За словами Лукашенка, з Росією «якийсь момент істини настав»: «Ми були архітекторами цих відносин, чи ж нам їх ламати?»

, «найімовірніше», відбудеться 7 лютого (прессекретар Путіна 31 січня говорив, що контакти керівників Росії й Білорусі найближчим часом не плануються, тепер же він підтвердив підготовку зустрічі в п’ятницю). За словами Лукашенка, з Росією «якийсь момент істини настав»: «Ми були архітекторами цих відносин, чи ж нам їх ламати?» Затримання директорів цукрових заводів незабаром прокоментує Комітет державної безпеки Білорусі. «Вони створили в Москві «прокладку», торговельний дім, – пояснив Лукашенко про затриманих. – Поставили туди своїх. Із заводів за демпінговими цінами продавали торговельному дому білоруський цукор. Ті, збільшивши ціну, продавали на ринку. Різницю хабарем віддавали директорам заводів».

Із керівником Китаю Сі Цзіньпінем потрібно «ґрунтовно поговорити» про китайських підрядників, які «провалили проєкти» в Білорусі.

потрібно «ґрунтовно поговорити» про китайських підрядників, які «провалили проєкти» в Білорусі. Зробити з Китаю ізгоя через новий коронавірус не вийде, а білорусам хвилюватися не варто: «мийте руки, менше обіймайтеся з незнайомими людьми на вулиці, а все інше – за Міністерством охорони здоров’я».

Техніку для паперової фабрики «треба виробляти у себе, якщо буде потрібно». «У нас немає нафти, як у Росії – вони можуть купити будь-які запчастини, їм не шкода платити, – казав він. – Нам потрібно валюту заробляти, тому небажано вивозити її».

Про «розрив із Росією під кінець кар’єри»

«Найімовірніше, 7 лютого ми зустрінемося з президентом Путіним, – передає «БелТА» слова Лукашенка. – Я так розумію, і про це йому буду говорити відверто: якийсь момент істини настав. Ми з ним створили ці добрі стосунки. Ми були архітекторами цих відносин, чи ж нам їх ламати під кінець нашої політичної кар’єри? Ми ж не вічні. Що ми залишимо після себе – ось у чому питання».

Про Росію Лукашенко додав, що хотів би «найбільш теплих, добрих і дружніх відносин із братнім народом», але Росія не вивела Білорусь на внутрішні російські ціни на енергоносії, хоча нібито обіцяла, коли купувала «Белтрансгаз».

«Навіщо ж ви нас обдурюєте? – обурився Лукашенко. – При тому не обдурюєте, а думаєте, що ми це забули».

Також Лукашенко попросив керівництво Росії «просто сказати», якщо там не хочуть «щирих, чистих і прозорих» відносин, а не кричати: «Ах, Помпео приїхав!.. Завтра Трамп приїде… Що вони будуть робити?»

Він додав, що Білорусь як незалежна країна сама визначає свою зовнішню політику: «Чи ми цим нашкодили Росії? Ні».

За словами Лукашенка, в Росії зараз не погоджуються продавати нафту Білорусі за світовими цінами і вимагають на додаток виплатити премії компаніям за поставку нафти.

«Що ми просимо зараз від росіян, вони там в позу ставили і нас на коліна намагаються поставити: якщо ви не можете в Євразійському союзі без мита нам постачати нафту («податковим маневром» замінили, дурників знайшли), продайте нам за світовими цінами», – пояснив Лукашенко, додавши, що не вимагає у Росії ніяких грошей.

Він зазначив, що за кредитами «мільярд доларів щорічно Росії платимо – вони вдало розмістили свої гроші». Нових кредитів Білорусь у Росії не просить, бо російській стороні не хочеться співпрацювати, а тільки «по-візантійськи по голові вдарити і нахилити. Навіщо це потрібно?».

Про «потепління зі США» і «найсерйозніші операції з Помпео»

«Я не скажу, щиро відповім, що вже американці у нас такі великі друзі, – сказав Лукашенко. – Але період ось цього холоду, коли ми дивилися один на одного через якусь амбразуру, залізобетонну товсту стінку, закінчився. І нікому не треба в цьому напрямку стогнати, переживати і голосити. Ми налагоджуємо відносини з найбільшою імперією – провідною країною світу».

Лукашенко стверджує, що «в Росії занепокоїлися» у зв’язку з цим «потеплінням» і «цілий якийсь скандал підняли» у зв’язку з приїздом до Мінська державного секретаря США.

«А що, ми більше зробили з Америкою, ніж Росія? – запитав Лукашенко. – Ви подивіться: вони засмоктом із ними намагаються поцілуватися. Не виходить, щоправда. Ми що, переживаємо? Ми радіємо за них, коли вони обнімаються і цілуються».

Він заявив, що не затаював і навіть натякав, що «у нас заочно давні відносини» зі США, і «якщо розсекретити всі матеріали, то нам світ аплодуватиме». Мовляв, із Майком Помпео, коли той був директором ЦРУ, «проводили тут найсерйозніші операції», «затримували тут із ядерними матеріалами на кордоні людей».

У Білорусі американська сторона, стверджує Лукашенко, побачила «реальну Білорусь, – не ту, прожекти якої наші відморозки возили туди і малювали, а побачили, що це нормальна країна, і прав тут вистачає, і нікому жити не заважають». Про це, стверджує Лукашенко, йому говорив сам Помпео.

Що з паперовою фабрикою

Добруську паперову фабрику, яку відвідав Лукашенко, почали модернізувати в 2012 році і хотіли закінчити будівництво в 2015-му. Там збиралися випускати по 200 тисяч тонн картону на рік. Але, як стверджує білоруська сторона, китайський генеральний підрядник «Сюань Юань» нібито неодноразово зривав терміни через проблеми з фінансуванням. У 2018-му контракт із китайцями розірвали, будівництво законсервували на стадії «95% готовності».

Проєкт оцінювали в 348,6 мільйона доларів, китайському підрядникові виплатили понад 265 мільйонів. Решту кредитних грошей – близько 83 мільйонів доларів – порахували як неосвоєні і віддали Китаєві як виплату основного боргу. Цю решту тепер треба знову знайти: половину заплатити австрійцям за запуск основного виробництва, половину пустити на запуск енергокомплексу, очищення і водопідготовки, будівельні і проєктні роботи, дозакупівлю обладнання.

Лукашенко заявив, що завод повністю запустять до кінця 2020 року, в основному роботи завершать білоруські підприємства, але запускати обладнання буде австрійська компанія. Він додав, що не підписував указу про видачу грошей, поки сам не побачив, що відбувається на заводі.

Він також сказав, що може відвідати фабрику восени, щоб подивитися, як її готують до відкриття. Після візиту на паперову фабрику Лукашенко «неплановано» відвідав Добруський завод порцеляни.

Оригінал статті на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода