Помпео у Мінську. США та Білорусь нормалізують взаємини після 12 років політики санкцій

Мінськ – Державний секретар США Майк Помпео побував з візитом у Білорусі, де зустрівся з президентом Олександром Лукашенком, міністром закордонних справ Володимиром Макеєм, правозахисниками та представниками громадянського суспільства.

Голова американської дипломатії підтримав суверенітет Білорусі, пообіцяв призначити у Мінськ посла на місце тимчасово повіреного у справах, поступово зняти американських санкції проти влади в Білорусі, які наразі призупинені. Він також висловився про готовність США продати Білорусі стільки енергоносіїв, скільки вона потребує. Цим Сполучені Штати фактично підтримали Білорусь у нафтовій суперечці з Росією.

Українська тема на переговорах у Мінську Майкл Помпео прибув до Мінська з Києва, і з президентом Білорусі Олександром Лукашенком він обговорив серед двосторонніх питань і кризу на Донбасі, роль Мінська як посередника та майданчика на переговорах Тристоронньої контактної групи.

На брифінгу за підсумками переговорів Майкл Помпео визнав, що ситуація в Україні обговорювалася під час його зустрічей і з Володимиром Макеєм, і з Олександром Лукашенком. Держсекретар запевнив, що Сполучені Штати будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі.

Росія і Україна повинні самі вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо



«Це якраз те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення. Але в кінцевому підсумку Росія і Україна повинні самі вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо», – наголосив Майкл Помпео.

А білоруська сторона розраховує, що США зіграють свою роль у врегулюванні цієї кризи, заявив міністр Макей. Він наголосив, що білоруська сторона підтримує будь-які формати, в тому числі за участю США, якщо вони тільки допоможуть вирішенню кризи.

«Але для цього повинна бути щира зацікавленість всіх залучених в цей конфлікт сторін», – вважає глава білоруського зовнішньополітичного відомства.

Помпео обіцяв скасувати санкції проти офіційного Мінська

Для Білорусі важливою була заява про підтримку її суверенітету на тлі тиску з Росії, яка вимагає «поглиблення інтеграції», що в Білорусі вважають зазіханням на її суверенітет.

Ми розуміємо, що ви сусіди, у вас довга історія з Росією, але ми не говоримо про вибір між вами і ними, ми говоримо про дипломатичні зносини



«Ми всі працюємо спільно для боротьби з тероризмом і високо цінуємо вашу роботу. Сподіваюся, ми можемо розвивати відносини щодо інвестицій, щоб в Білорусі були можливості мати суверенітет і незалежність. Я так розумію, це те, що ви хочете. Ми розуміємо, що ви сусіди, у вас довга історія з Росією, але ми не говоримо про вибір між вами і ними, ми говоримо про дипломатичні зносини», – заявив Помпео в Мінську.

Держсекретар під час зустрічі з Олександром Лукашенком анонсував призначення посла США в Білорусі. Білорусь у Вашингтоні та США у Мінську з 2008 року представлені не послами, а тимчасово повіреними в справах, це сталося на вимогу президента Лукашенка, коли США запровадили візові та економічні санкції проти нього та його оточення, а також державних кампаній, зокрема концерну «Бєлнафтахім». Санкції ці було введено паралельно з ЄС за порушення в Білорусі прав людини, придушення протестів опозиції проти нечесних виборів президента 2006 року.

Ці санкції було призупинено Сполученими Штатами у 2015 році, після звільнення у Білорусі політв’язнів та певного розвороту офіційного Мінська на Захід, що трапилося невдовзі після російської агресії проти України, відтоді американські санкції заморожені, але не скасовані.

Пан Помпео заявив у Мінську, що для США далі важливе питання прав людини в Білорусі, вони стурбовані їх станом, і що США будуть продовжувати свою роботу в сфері захисту прав людини. Щодо санкцій Помпео заявив, що США і Білорусь наближаються до повного їхнього скасування:

«Ми будемо розглядати, які санкції можна зняти. Поки що ми до цієї точки не дійшли. Але такі моменти, як сьогодні, наближають до цієї мети».

Внесок США у «нафтову війну» Білорусі з Росією

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ розраховує на подальшу нормалізацію відносин з США та вітав би більш активну роль Сполучених Штатів в Білорусі, виходячи з тієї ролі і значення, які грають США на міжнародній арені.

Останній візит держсекретаря США до Білорусі проходив 26 років тому



«Останній візит держсекретаря США до Білорусі проходив 26 років тому. Нинішній візит є наочним свідченням інтенсифікації білорусько-американської взаємодії. Візит покликаний надати значний імпульс процесу поступальної нормалізації наших двосторонніх відносин», – заявив Володимир Макей.

Майкл Помпео прокоментував ситуацію, коли Росія з нового року відмовилася постачати в Білорусь нафту на умовах, вигідних Білорусі.

За словами Помпео, Сполучені Штати Америки готові забезпечити Білорусь енергоресурсами.

Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас на 100% за конкурентними цінами



«Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас на 100% за конкурентними цінами», – підкреслив держсекретар.

Лукашенко розказав про свою «диктатуру»

Президент Лукашенко назвав Помпео одним з архітекторів сучасної політики США та подякував йому за приїзд.

«Дуже добре, що ви після різного роду непорозумінь у відносинах між Білоруссю і США, абсолютно безпідставних непорозумінь минулої влади, ви ризикнули приїхати до Мінська і подивитися на цю країну. Що ж тут за народ, що за люди, що за диктатура, яка тут демократія. Багато її чи мало її. Звичайно, протягом одного дня ви не вивчите всі питання. Але в першому наближенні ви познайомитеся з Білоруссю», – вважає Лукашенко

«Це абсолютно миролюбна країна, з миролюбним народом, до цього нас спонукає не тільки менталітет білоруського народу, а й та історія, яку білоруський народ пережив, особливо під час нашої спільної боротьби проти фашизму», – заявив Лукашенко.

Це дійсно прорив, політолог

Мінський експерт у міжнародних справах Андрій Федоров у коментарі Радіо Свобода звернув увагу перш за все на підтримку США суверенітету Білорусі в умовах російського тиску.

Це добре, що США підтримали незалежність Білорусі, але ж воювати ж вони за неї не будуть. Вони і за Україну, яка значно ближче Заходу і США, воювати не стали



«Помпео підтримав незалежність Білорусі, це важливо в умовах, коли Росія намагається економічно поглинути Білорусь. Це добре, що США підтримали незалежність Білорусі, але ж воювати ж вони за неї не будуть. Вони і за Україну, яка значно ближче Заходу і США, воювати не стали. І з енергоносіями тепер в світі проблем немає, тільки плати. Помпео сказав, що США за ринковими цінами готові постачати нафту Білорусі. Але за ринковими цінами нафту можна купити де завгодно тепер. Москва це чудово розуміє і свій тиск на Білорусь не послабить».

Тим не менше цей візит пан Федоров назвав «проривом», тому що за останні 25 років це – перший візит такого рівня в Білорусь, але при цьому політолог був обережним щодо результативності переговорів у Мінську.

«Важливі підсумки цього візиту. Повернення послів це непогано, але пам'ятаємо, що відносини Білорусі і США були напруженими і тоді, коли посли працювали на своїх місцях. Так що це не можна назвати радикальним поліпшенням позицій.

В економіці США навряд чи зможуть допомогти Білорусі, тому що розвитку економічних відносин перешкоджають ті неринкові економічні умови, які існують в Білорусі. Економічні санкції проти Білорусі знімає не президент США, а Конгрес. І тут не можна сказати, що для Білорусі щось незабаром зміниться», – вважає експерт.

Попередній візит держсекретаря США у Мінськ відбувався 1993 року.