Поки Росія економічно тисне на Мінськ, Білорусь покладається на Китай

Мінськ – Останнім часом офіційний Мінськ перебуває під пресингом свого традиційного союзника Москви та шукає альтернативні джерела підтримки своєї економіки, і знаходить їх у Китаї, в тому числі кредити, інвестиції, технології.

Все частіше в публічних місцях, аеропортах, вокзалах, на вуличних показниках у Білорусі з’являється китайська мова. Часом це супроводжується зникненням з таблиць російської мови. Це наочний показник ставлення білоруської влади до Китаю як потужного інвестора та партнера, який може стати альтернативою Росії.

Китайська експансія в Білорусі

Цього року уряд Білорусі не дочекався від Росії кредиту у сумі 600 мільйонів доларів, на який розраховував, і вирішив звернутися до Китаю.

У Пекіні позитивно поставилися до прохання з Мінська, переговори про надання кредиту від китайського Банку розвитку в розмірі 3,5 мільярда юанів (500 мільйонів доларів США) підійшли до завершальної стадії. Про це 9 липня повідомив заступник міністра фінансів Білорусі Андрій Бєлкавец.

Це не єдина підтримка Білорусі з Китаю. Раніше «Ексімбанк» КНР відкрив для двох білоруських банків кредитну лінію на 7 мільярдів доларів. Кредити даються на пільгових умовах – під 6 відсотків на рік, строком від 3 до 20 років. Завдяки їм у Білорусі вже реалізовують масштабні проекти у логістиці, машинобудуванні, енергетиці.

​Найпотужніший проект – Білорусько-китайський індустріальний парк «Великий камінь» під Мінськом, у якому вже зареєстровано 56 резидентів.

Цей парк у 2015 році урочисто відкривали лідери Білорусі та КНР Олександр Лукашенко та Сі Дзіньпінь.

​Також білоруський малий і середній бізнес отримали доступ до ресурсів «Банку розвитку Китаю».

Проблемою китайських кредитів під інвестиційні проекти є те, що вони передбачають закупівлю лише китайського обладнання та у декотрих випадках – запрошення і китайських робітників, що сприяє китайський експансії в Білорусі.

Це відбувається на тлі проблем Білорусі у взаєминах із Росією.

Чому Росія заморожує фінансову підтримку Білорусі

У січні 2018 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оцінив російську кредитну підтримку, яку вже отримала Білорусь, у 6,5 мільярда доларів, не враховуючи російського кредиту на будівництво Білоруської АЕС у сумі 10 мільярдів доларів.

Проте у 2018 році стало ясно, що Росія не надає фінансової підтримки просто так. Від президента Лукашенка почали вимагати політичних поступок в рамках так званої Союзної держави Росії та Білорусі – зокрема запровадження єдиної валюти, доступу до приватизації білоруських промислових гігантів, підтримки російської політики в Україні, в першу чергу визнання анексії Криму.

Олександр Лукашенко зміг стримати першій російський тиск, але фінансова підтримка з Росії стала різко скорочуватися – спочатку Москва перестала надавати кредити, потім почастішали факти блокування білоруської продукції на російському ринку, різні «молочні» та «м’ясні війни».

На початку минулого року Росія запровадила так званий «податковий маневр» у торгівлі нафтою – експортне мито на нафту з 2019 року Росія замінила податком на видобування корисних копалин. Білорусь експортує на Захід нафтопродукти з російської сировини і раніше отримувала за це мито у свій бюджет. Тепер цей порядок скасовано і у підсумку такого маневру бюджет Білорусі до 2024 року може втратити доходів на суму близько 10 мільярдів доларів. Мінськ просить від Москви компенсації за це, але та у відповідь вимагає поступок в «інтеграції».

Останній крок Москви – прив’язка ціни на газ для Білорусі на 2020 рік із поступом у рамках так званої інтеграції, про що у липні цього року заявили в уряді Росії. Фактично Москва посягає на суверенітет Білорусі, чому Мінськ відчайдушно опирається. Наразі Мінськ і Москва погодилися на консультації робочих груп експертів із проблем інтеграції.

У березні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко обурювався з приводу цього тиску Москви.

Ви нам видали кредит під будівництво атомної станції під 4,8%, а В'єтнаму – під 3%. Вірменії теж під 3%

«Припиніть називати нас дармоїдами! Коли народ це чує, особливо я, мені не хочеться ніяких союзів. Ви нам видали кредит під будівництво атомної станції під 4,8%, а В'єтнаму – під 3%. Вірменії теж під 3%. Під який відсоток ви в Америці, у своїх ворогів, тримаєте гроші? Під 0,75%. А нам? Нещодавно ми повернули кредит, яким ви нам допомогли одного разу, під 9%! Спробували домовитися, відсотки впали, дайте, як нам Китайська Народна Республіка під 2% видає. Ви видали нам кредити і дорікаєте, що ми ваші нахлібники», – зазначив Лукашенко.

Чи може Китай Білорусі замінити Росію

Економіст із Мінська Олександр Васильєв сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що цілком замінити Росію у торгівлі Китай не зможе, але реально зменшити залежність від неї – так.

Реально місце Росії в білоруській зовнішній торгівлі Китай вже частково замінив – експорт білоруської продукції туди виріс за останній час в десятки разів

«Китай в найближчі роки може замінити Росію як імпортер білоруської сільгосппродукції, – каже він. – Але ось імпорту з Росії енергоносіїв альтернативи поки немає. Що стосується кредитів на розвиток економіки, то у Китаю вони дешевші, але щодо обслуговування зовнішнього боргу, то Білорусі навряд чи вдасться поставити на постійну основу запозичення на такі цілі у Китаю. Реально місце Росії в білоруській зовнішній торгівлі Китай вже частково замінив – експорт білоруської продукції туди виріс за останній час в десятки разів».

Економіст вважає, що для Білорусі відхід від залежності від Росії – це добре, хоча співробітництво з Китаєм теж обставлене низкою умов, особливо необхідністю надання державних гарантій на запозичення білоруських підприємств.

Білорусь постачає до Китаю мінеральні добрива, продовольство, продукцію хімії та машинобудування.

Чи загрожує Білорусі дефолт без підтримки Москви

Білорусь має наразі зовнішніх боргів на 16,6 мільярда доларів. Уряд далі шукає джерела кредитної підтримки економіки і рефінансування зовнішнього боргу. Як заявив 9 липня заступник міністра фінансів Білорусі Андрій Белковец, загальний обсяг платежів за держборгом цього року становить 3,2 мільярда доларів і обслуговування покривається за рахунок доходів бюджету.

Білоруській уряд спроможний обслуговувати свої борги, зазначає Белковец. За його словами, міжнародні інвестори стали більш прихильні до Білорусі, позичають гроші під менші відсотки. Якщо у 2011 році Білорусь розміщувала єврооблігації на 7 років під 8,95%, то в минулому році уклали угоду на 20 років під 6,2%.

У найближчі рік-два ніяких загроз щодо рефінансування державного боргу Білорусі не буде, є альтернативні джерела залучення ресурсів, ростуть золотовалютні резерви, вважає Дмитро Крук, експерт Дослідницького центру ІПМ із Мінська.