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04 лютого 2020, Київ 14:40
Новини | Міжнародні

«Створили в Москві «прокладку» – Лукашенко пояснив арешт усіх директорів цукрозаводів Білорусі

Білоруський цукор у магазині, Мінськ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 лютого підтвердив, що Комітет державної безпеки Білорусі затримав директорів усіх чотирьох білоруських цукрових заводів.

«Такого в Білорусі ще не було. Вони створили в Москві «прокладку», торговий дім. Поставили туди своїх. З заводів за низькими цінами продавали торговому дому білоруський цукор. Ті, збільшивши ціну, продавали на ринку. Різницю хабарями віддавали директорам заводів», – заявив Лукашенко, якого цитує інформаційне агентство БелТА.

Президент пообіцяв, що невдовзі Комітет держбезпеки «докладно розповість про цю справу».

Про зникнення директорів усіх чотирьох цукрових заводів в Білорусі стало відомо наприкінці січня. У понеділок, 27 січня, на роботу не вийшов жоден керівник, і досі пір ніхто з них не з’явився на робочому місці. За даними видання TUT.BY, у «цукровіій справі» затримано щонайменше 11 людей, але офіційної інформації досі не було ані від Слідчого комітету Білорусі, ані від КДБ.

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