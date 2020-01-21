Лукашенко заявив про намір скоротити постачання нафти з Росії

Білорусь намагатиметься постачати з російського ринку 30-40% від необхідних обсягів нафти. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає агенція БелТа.

«Дійсно, зараз в повному обсязі альтернативи поставок російської нафти немає. Але, як ми домовлялися, диверсифіковуватися нам треба. Треба йти до того, що 30-40% ми будемо купувати нафти в Російській Федерації. Відсотків 30 ми повинні завозити з Балтики і відсотків 30 через Україну – перевірений вже шлях», – сказав Лукашенко.

Він додав, що Росія не дає згоди на постачання нафти з Казахстан.

«Можливо, Казахстан зможе поставити нам нафту, якщо Росія погодиться з цим. Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника», – сказав білоруський лідер.

1 січня 2020 року Росія припинила постачання нафти в Білорусь, але російська нафта продовжує надходити транзитом через Білорусь до Європи.

Білорусь і Росія досі не домовилися про постачання нафти в 2020 році, хоча Олександр Лукашенко і Володимир Путін вели переговори 30 і 31 грудня.

31 грудня Лукашенко доручив завозити нафту з портів Балтії і залучити альтернативні поставки через магістральний нафтопровід «Дружба». Готовність транспортувати нафту до Білорусі вже висловили сусідні Латвія і Литва.

Білоруські НПЗ поки працюють на торішніх запасах, обсягів яких вистачить приблизно на 20 днів роботи. Експорт нафтопродуктів Білорусь тимчасово призупинила.