Київ висловив Мінську офіційну незгоду з низки питань політичного характеру

Міністерство закордонних справ України повідомило, що 1 жовтня у відомство був запрошений радник-посланець посла Білорусі в Україні (через відсутність самого посла у Києві – ред.) для надання пояснень через участю у «Форумі регіонів Білорусі та Росії» представника російської окупаційної адміністрації Володимира Константинова.

«Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і м. Севастополь. Представник Посольства Білорусі у відповідь запевнив, що офіційна позиція Білорусі на підтримку територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах жодним чином не змінилася», – йдеться в повідомленні.

Раніше глава підконтрольного Кремлю парламенту Криму Володимир Константинов виступив онлайн у Москві на «VII Форумі регіонів Білорусі та Росії». Серед іншого, він дорікнув членам парламенту Білорусі в тому, що офіційний Мінськ не визнав анексію Криму Росією.

Крім того, як повідомляє у чертвер МЗС України, під час зустрічі із зустрічі із радником-посланцем посла Білорусі в Україні йшлося також про «недружній інцидент із зупинкою та доглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько-білоруському кордоні».

«МЗС України досі не отримало офіційних роз’яснень Мінська щодо цього інциденту», – йдеться в повідомленні.

11 вересня посол України в Мінську Ігор Кизим направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту у зв’язку з порушенням Віденської конвенції. Приводом став огляд на білоруському кордоні машини посла Ігоря Кизима, який повертався з Києва після консультацій у МЗС України до Мінська. Віденська конвенція передбачає недоторканність майна і транспорту дипломатів. Прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду машини посла і заперечив при цьому порушення конвенції.

1 жовтня, як вказує українське зовнішньополітичне відомство, дипломати також висловили занепокоєння «у зв’язку з продовженням репресій проти учасників мирних протестів в Білорусі».

«Дотримання норм міжнародного права і основоположних прав людини є невід’ємною складовою міждержавних відносин України з будь-якою іншою державою. Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у нібито втручанні України у внутрішні справи Білорусі, а у помітній останнім часом відчайдушній риториці білоруських чиновників вбачає, на жаль, притаманний МЗС Росії епістолярний жанр», – зазначили в МЗС.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори, на яких ушосте поспіль переміг, за офіційними даними, Олександр Лукашенко. Громадяни країни не погодилися з озвученими ЦВК результатами і вийшли на протести – мітинги два місяці поспіль.

Країни ЄС і США заявили, що відмовляються визнати Олександра Лукашенка президентом Білорусі, після його несподіваної інавгурації 23 вересня, яка викликала посилення масових протестів. МЗС України заявило, що називатиме Олександра Лукашенка просто на ім’я.