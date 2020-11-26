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26 листопада 2020, Київ 14:08
Новини | Міжнародні

Тихановська заявила, що всі домовленості Лукашенка з Кремлем будуть скасовані

Світлана Тихановська

Всі домовленості Олександра Лукашенка будуть скасовані новим урядом Білорусі. Про це повідомляє пресслужба лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

«Про що б не домовлявся Олександр Лукашенко, він втратив підтримку білоруського народу. А значить всі його угоди і договори будуть переглянуті і скасовані новим урядом», – мовиться у повідомленні.

Наголошується, що вони «завжди виступали і виступаємо за дружні і партнерські відносини з Росією», але незалежність та суверенітет не можуть бути «предметом торгу».

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року.

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