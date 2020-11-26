Тихановська планує відвідати Україну «найближчим часом»

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я хочу сказати велике дякую українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка (Україна офіційно заявляла лише про наміри приєднатися до санкцій – ред.). Братський народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо», – зазначила Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції додала, що спілкується з цього приводу з міністром закордонним справ Дмитром Кулебою.

На уточнювальне запитання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, вона відповіла: «Ні, умов нам висувають, у нас буде дружня зустріч».

У Білорусі понад два місяці тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. Його основна опонентка Світлана Тихановська виїхала з країни через кілька днів після виборів.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.

Повністю розмову з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на сторінці Радіо Свобода у YouTube 28 листопада.