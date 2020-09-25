Суд скасував нічний домашній арешт для колишньої депутатки Чорновол – адвокат

Печерський районний суд Києва скасував нічний домашній арешт для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, повідомила її адвокатка Ірина Кузіна в коментарі «Ґратам». Тепер її запобіжним заходом є особисте зобов’язання.

Клопотання про зміну запобіжного заходу подала прокуратура. Згідно з українським законодавством, підозрюваний не може перебувати під домашнім арештом більш як пів року.

При цьому прокурор просив, щоб суд заборонив Чорновол покидати її село Гора на Київщинні. Суддя це клопотання не задовольнив, пишуть «Ґрати».

10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року. Вона відкидає звинувачення.

16 квітня Печерський районний суд Києва відправив Чорновол під домашній арешт. Згодом запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт.