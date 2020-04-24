Апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Чорновол

Апеляційний суд Києва пом’якшив запобіжний захід колишній народній депутатці від «Народного фронту» Тетяні Чорновол.

Цілодобовий домашній арешт змінили на нічний (з 22 до 6 години). Запобіжний захід має діяти до 8 червня.

10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року. Вона відкидає звинувачення.

16 квітня Печерський районний суд Києва відправив Чорновол під домашній арешт.