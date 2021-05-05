Судове засідання у справі Тетяни Чорновол перенесли

Перше судове засідання в справі екснародної депутатки Тетяни Чорновол відклали через хворобу судді – про це Радіо Свобода повідомив спікер Печерського районного суду, де слухається справа.

«Головуючий суддя (Світлана – ред.) Смик перебуває на лікарняному», – сказав він.

Втім, дату нового засідання спікер не назвав, пославшись на те, що не володіє такою інформацією.

Як нагадала адвокатка Чорновол, виступаючи під будівлею суду, попереднє засідання, призначене на березень, теж перенесли. За її словами, ці перенесення відтягують винесення виправдального вироку, на якому наполягає захист.

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За даними журналістів, засідання перенесли на червень.

У грудні 2020 року колишній народній депутатці (8 скликання), учасниці Революції гідності Тетяні Чорновол вручили обвинувальній акт у справі про «умисне вбивство».

10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року. Вона відкидає звинувачення.

16 квітня Печерський районний суд Києва відправив Чорновол під домашній арешт. Згодом запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт, який зрештою скасував суд.