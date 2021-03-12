Ткаченко пропонує «публічну дискусію» через відкриття покер-клубу в Будинку профспілок у Києві

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує провести публічну дискусію через відкриття покер-клубу в Будинку профспілок у Києві.

«Оскільки керівництво Федерації профспілок, на балансі якого перебуває Будинок профспілок, не реагує ані на звернення, а ні на запити Міністерства культури та інформаційної політики, хочу заявити про свою позицію щодо початку роботи клубу спортивного покеру. Вважаю неправильним відкриття розважального закладу будь-якого напряму в місці, де сталися трагічні події Революції гідності», – написав Ткаченко в Telegram-каналі у п’ятницю.

Він закликав громадскість, журналістів, юристів, правоохоронні органи, КМДА відреагувати на це, як він висловився, «неоднозначне рішення».

«Пропоную зробити обговорення цього питання відкритим. Провести зустріч за участі керівництва Федерації профспілок України, адвокатів та членів сімей Небесної сотні, МКІП, КМДА, громадськості, журналістів та всіх небайдужих патріотів України», – додав Ткаченко.

У Будинку профспілок на майдані Незалежності в Києві напередодні відкрили покерний клуб під назвою Full House. Клуб на своїх сторінках у соцмережах розмістив, зокрема, анонси турнірів.

Про те, що у відреставрованому Будинку профспілок на Майдані незалежності в Києві планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів повідомляв ще наприкінці січня проєкт «Слідство. Інфо» повідомив. Тоді міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко казав, що «спортивному покеру» не місце в Будинку профспілок. Ткаченко казав, що Міністерство культури та інформаційної політики направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно вивчити ситуацію.

Будинок профспілок, де був штаб Євромайдану, загорівся 18 лютого 2014 року під час сутичок між протестувальниками та силовиками. Загинули двоє людей.