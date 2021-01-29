Міністр культури: «спортивному покеру» не місце в Будинку профспілок на Майдані

«Спортивному покеру» не місце в Будинку профспілок на Майдані незалежності в Києві, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в телеграмі.

«Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно», – написав Ткаченко.

За його словами, Міністерство культури та інформаційної політики направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації.

«У випадку, якщо факт буде доведено – МКІП робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів», – додав Ткаченко.

28 січня проєкт «Слідство. Інфо» повідомив, що у відреставрованому Будинку профспілок на Майдані незалежності в Києві планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів. Журналісти пишуть, що цей клуб має ознаки підпільного казино, де грають на гроші.

Будинок профспілок, де був штаб Євромайдану, загорівся 18 лютого 2014 року під час сутичок між протестувальниками та силовиками. Загинули двоє людей.