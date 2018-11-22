Чи доречно смажити курку в Будинку профспілок на Майдані?

П’ята річниця початку Революції Гідності відзначилась не лише вшануванням пам’яті загиблих учасників, а й скандалом навколо нового ресторану швидкого харчування, який відкрили у Будинку профспілок. Чи доречно смажити курку на Майдані? Чи дійсно компанія KFC в Україні контролюється із Москви? Та чому жоден із закладів у Будинку профспілок так і не пропрацював тривалий час?

21 листопада у центрі Києва відбувались заходи, присвячені вшануванню пам’яті загиблих під час Революції гідності. Саме в цей день – 5 років тому – розпочалась акція протесту проти відмови тогочасного президента України Віктора Януковича від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

З 1 грудня 2013 року в Будинку створили Штаб національного спротиву, а за кілька днів там облаштували пункти харчування, медичний пункт, прес-центр та залу для переговорів.

19 лютого 2014 року, у розпал протистоянь на Євромайдані, будинок профспілок охопила масштабна пожежа.

Прокуратура проводила там слідчі дії, а сам Будинок профспілок вважався речовим доказом під час розслідування злочинів під час Євромайдану.

Пошкоджений пожежею фасад прикрили банером, а через півроку розпочали розробляти проект відновлення будівлі.

Держава не фінансує реконструкцію будинку, оскільки Будинок профспілок не входить до її власності. Інвестиції у капітальний ремонт будинку вкладає компанія ТОВ «ІТТ-Нерухомість». Вона інвестує в приміщення 160 мільйонів гривень. Взамін – отримує у власність третину приміщень. Решту приміщень повинні були зайняти профспілки.

Згідно із проектом, дві кімнати на нижніх поверхах стануть музейними. Це близько 120 квадратних метрів простору. Але такий розподіл площі неочікувано поставив питання щодо фасаду будівлі.

Перші спроби орендувати місце

У 2015 році вже здійснювались спроби зайняти місце в Будинку профспілок під розважальний заклад - приміщення орендували під відому мережу кафе L`Kafa, власником якої значиться український бізнесмен сирійського походження Усама Кафа.

Киян турбував не лише яскрава вивіска та зал з караоке на місці Революції Гідності, а й поведінка менеджменту, яка відзначилась гучним скандалом. В березні 2015-го одразу в двох закладах мережі не пустили військових у формі, оскільки, за словами адміністрації, вони заважали відпочивати гостям. Тоді до пікетування закладу долучились і народні депутати – Борислав Береза, Семен Семенченко, Володимир Парасюк, Єгор Соболєв та Ігор Луценко.

Влітку 2016 року в Будинку профспілок на Хрещатику розмістили кафе «Каратель».

Судячи з інтер’єру, заклад задумувався у стилістиці бойових дій на Донбасі – світильники були виконані із осколків «Градів», тризуб над баром, а на поличках поставили імітацію коктейлів Молотова. Сам заклад позиціонував себе як «місце для збору та спілкування сучасних та свідомих українців».

У закладі пропонували страви під назвави «Няш-мяш з лососем», салат «Ватний» та сет із шотів «Куля в лоб». Та гумор власників не розділили кияни та вимагали від влади закрити кафе у Будинку профспілок.

Активіст Святослав Бойко тоді писав: «Я, як громадянин України, майданівець, волонтер, виступаю категорично проти розміщення будь-якого розважального закладу у будинку профспілок, де під час Майдану загинули люди».

Згодом заклад таки припинив свою роботу, а на офіційній сторінці адміністратори почали поширювати політичні новини, в тому числі й поширювати посилання на сторінку «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

Хто у Будинку профспілок почав смажити курку?

21 листопада з’явилась інформація про відкриття ресторану мережі KFC у будинку профспілок, що викликало жваві обговорення у соцмережах.

Kentucky Fried Chicken (KFC) – це американський бренд ресторанів швидкого харчування, який функціонує у 110 країнах на умовах франшизи. Компанія працює з 1952 року, а кількість точок громадського харчування вже досягла 16 тисяч.

На умовах франшизи компанія працює і в Україні. Але при цьому, на офіційному сайті компанії до вечора 21 листопада 2018 року у розділі контактів був розміщений телефон та адреса представництва у Москві. Це не спростовує факт, що в Україні можуть працювати точки KFC із українською франшизою.

Радіо Свобода надіслало запит у прес-службу компанії із проханням уточнити, чи дійсно ресторани швидкого харчування в Києві працюють за російською франшизою?

У прес-службі KFC відповіли, що ресторан у Будинку профспілок відкрив франчайзинговий партнер KFC, українська компанія.

Тим часом користувачі соцмереж обурюються, що приміщення, яке перебувало в епіцентрі трагічних подій під час Євромайдану, дозволили відкрити заклад, в якому смажать курятину.

Журналістка Мар’яна П’єцух пригадує свій досвід спілкування із прес-службою Федерації профспілок України:

Але з протестним ажіотажем погоджуються не всі:

В день відкриття обурені кияни влаштували акцію протесту під щойно відкритим рестораном. Акція швидко переросла у сутички з поліцією.

В результаті сутички постраждало декілька людей, зокрема, й брат народного депутата Мустафи Найєма – Масі.

Активісти розписали фасад ресторану фразами «Тут помирали люди» та «Де ваша гідність?». На наступний день написи стерли невідомі.

22 листопада конфлікт киян та ресторану продовжився. Журналіст Дмитро Гнап повідомляє, що після чергової сутички власник оголосив про закриття закладу. Але тільки «на сьогодні».

Залишається питання: чи дослухаються власники до прохання багатьох киян закрити фастфуд у приміщенні Будинку профспілок?