Під час евакуації на Київщині російська армія вбила поліцейського – прокуратура області

9 березня під час евакуації населення поблизу села Лютіж на Київщині російська армія вбила працівника Нацполіції України, який допомагав рятувати мешканців. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів не зупинить нас. Ми продовжимо служити і захищати, боронити свою Батьківщину і рятувати людей», – написав у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Також внаслідок цього обстрілу були поранені ще двоє людей: один з них – представник Нацполіції України, додали в Київській обласній прокуратурі.

Вишгородська окружна прокуратура уже розпочала розслідування інциденту за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

9 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про погодження з російською стороною шістьох маршрутів евакуації цивільних цього дня.

Згідно з домовленостями, військові мали припинити вогонь від 9:00 до 21:00 9 березня і відкрити гуманітарні коридори:

Енергодар – до Запоріжжя,

Суми – у напрямку Полтави,

із Маріуполя Донецької області – до Запоріжжя,

із Волновахи Донецької області – у напрямку Покровська,

з Ізюма Харківської області – до Лозової Харківської області,

у Київській області – із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – до Києва через Стоянку, Білогородку.

Напередодні евакуація проводилася в Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.