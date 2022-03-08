ДСНС: 7 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів по будинках на Харківщині та Житомирщині

Загалом семеро цивільних загинули внаслідок авіаударів по житлових будинках у Житомирській та Харківській областях увечері 8 березня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуації.

На Харківщині авіаудар вразив житловий будинок у селі Дінець Чугуївського району. Через це загинули двоє людей, в тому числі семирічна дитина.

«Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано одну особу. Від ДСНС залучалось п’ятеро осіб та одна одиниця техніки», – йдеться в повідомленні.

Другий авіаудар рятувальники зафіксували в місті Малин Житомирської області о 20:50.

«Внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п’ятеро осіб, з них двоє дітей (2021 року народження). Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Від ДСНС залучено 11 осіб та дві одиниці техніки ДСНС», – повідомляє відомство.

Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.