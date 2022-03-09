У Мелітополі роздають пропагандистські листівки – фото

Жителям Мелітополя Запорізької області роздають пропагандистські листівки. У них містян переконують у тому, що начебто «Росія гарантує мир та безпеку», а українських військовослужбовців закликають «скласти зброю і йти додому». Фото декількох листівок є у розпорядженні Радіо Свобода.

У зверненні до місцевих жителів йдеться: «Шановні мелітопольці. Росія не воює з українським народом. Влада належить народові, а не київській хунті. Росія гарантує вам мир та безпеку. Цивільному населенню країни нічого не загрожує».

Містянам радять дотримуватись правил поведінки з російськими військовими і закликають до взаємодії: «Ми разом маємо не допустити безчинства озброєних банд мародерів, грабіжників та націоналістів, які отримали зброю внаслідок злочинного рішення влади безконтрольно роздавати її населенню».

У листівці також вказують перелік телеграм-каналів, де жител міста можуть читати «актуальну інформацію» – серед них, зокрема, згадується пропагандист Володимир Соловйов. І радять дивитись «актуальні новини» на телеканалі «Россия 24», на якому повномасштабне вторгнення Росії в Україну називають «визвольною місією» і стверджують, що обстрілів по житлових кварталах російська армія «не веде».

Друга листівка, яку роздавали мелітопольцям, – начебто звернення президента Росії Володимира Путіна до громадян України, в якому – тези про «самозахист Росії», та «неонацистів» та заклик «до взаємодії».

«Сьогоднішні події пов’язані не з бажанням обмежити інтереси України та українського народу. Вони пов’язані із захистом самої Росії від тих, хто взяв Україну в заручники та намагається використати її проти нашої країни та її народу» – надруковано у листівці.

Окремим рядком – начебто звернення російського президента до українських військовослужбовців: їх закликають «не виконувати злочинних наказів», а «скласти зброю та йти додому». Обіцяють «безперешкодне повернення додому».

У коментарі Радіо Свобода речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв пояснив: «Ці листівки роздають людям, вони їх вішають на дошки оголошень. У них є люди, які виходять, агітують, спілкуються. Один із мешканців міста Мелітополь також розповідав, що їм кажуть, мовляв, ми вам всі кредити пробачимо».

9 березня жителі Мелітополя вийшли на ходу з національними прапорами. Учасники акції йшли центром міста, скандуючи «Нет войне», «Мы здесь власть». Відповідні відео та фото оприлюднив один із місцевих сайтів у своєму телеграм-каналі.