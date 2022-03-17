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Зеленський нагородив орденом звільненого з російського полону мера Мелітополя

Іван Федоров «подякував президентові за довіру й наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України»

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня мера Мелітополя Івана Федорова, який «був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами», повідомила пресслужба голови держави.

«З поверненням! Україна своїх у біді не полишає», – сказав Зеленський, вручаючи нагороду Івану Федорову. Він побажав Федорову швидкого відновлення і повернення до роботи.

Президент висловив переконання, що окупація Мелітополя – «тимчасова, і невдовзі над містом знову замайорить прапор України».

Іван Федоров «подякував президентові за довіру й наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України».

Про те, що мера Мелітополя, захопленого у полон російськими військами 11 березня, звільнили, стало відомо вчора. В Офісі президента повідомили, що його обміняли на дев’ятьох російських солдатів-строковиків.

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