Зеленський нагородив орденом звільненого з російського полону мера Мелітополя

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня мера Мелітополя Івана Федорова, який «був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами», повідомила пресслужба голови держави.

«З поверненням! Україна своїх у біді не полишає», – сказав Зеленський, вручаючи нагороду Івану Федорову. Він побажав Федорову швидкого відновлення і повернення до роботи.

Президент висловив переконання, що окупація Мелітополя – «тимчасова, і невдовзі над містом знову замайорить прапор України».

Іван Федоров «подякував президентові за довіру й наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України».

Про те, що мера Мелітополя, захопленого у полон російськими військами 11 березня, звільнили, стало відомо вчора. В Офісі президента повідомили, що його обміняли на дев’ятьох російських солдатів-строковиків.