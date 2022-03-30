Війська РФ продовжують блокувати евакуацію цивільних із кількох міст на Запоріжжі

У Запорізькій області російські військові третій день поспіль перешкоджають проведенню гуманітарних та евакуаційних коридорів, передає кореспондент Радіо Свобода у регіоні з посиланням на місцеву владу.

Зокрема, відомом про перешкоджання евакуації жителів Енергодару та Дніпрорудного.

«У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодара, яка вирушила сьогодні на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору. Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній. Успішно проїхавши Дніпрорудний, потім колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку. Далі людей не пропустили. Після довгих годин перемовин, сподівань та очікування колона всеж таки повертається назад. Мирним громадянам, серед яких багато дітей, знову не дали змоги дістатися до Запоріжжя», – повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Також невдалою через перешкоджання військ РФ була спроба доправити гуманітарний вантаж з Запоріжжя у Мелітополь. Туди зранку 30 березня вирушила колона транспорту, яка, за даними мера Мелітополя Івана Федорова, на зворотньому шляху мала евакуювати мелітопольців до Запоріжжя. Про те, що їй не вдалося дістатися місця призначання, заявив голова Мелітопольської районної державної адміністрації Ігор Судаков.

«Гуманітарний конвой наразі зупинено. Його тримають окупанти на блокпостах в районі Василівки. Ми, разом з Офісом президента, ЗОВА, місцевою владою намагаємося зробити все можливе, аби необхідні медикаменти та речі потрапили до наших мешканців», – зазначив Ігор Судаков.

Читайте також: В Україні на 30 березня заплановані три гуманітарні коридори – Верещук

Про перешкоджання російськими військовими евакуації з напрямку Бердянська, Мелітополя та Енергодара повідомлялося 28 та 29 березня.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​