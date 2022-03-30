В Україні на 30 березня заплановані три гуманітарні коридори – Верещук

В Україні на 30 березня погодили роботу трьох гуманітарних коридорів, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Погоджено три гуманітарні коридори: для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до Бердянська, доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей із Мелітополя, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя», – сказала Верещук на брифінгу 30 березня.

За її словами, сформовані колони автобусів для евакуації і вантажівки з гуманітарною допомогою вже вирушили із Запоріжжя.

«Ми вимагаємо від окупаційних військ дотримуватися взятих на себе зобов’язань і пропустити гуманітарні колони через блокпости», – сказала Верещук.

На зворотному шляху до гуманітарних колон із Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті, додала вона.

Міністерка також повідомила, що вчора на переговорах російській делегації передали пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській і Миколаївській областях.

«Сьогодні ми продовжимо роботу щодо отримання відповідей на ці пропозиції», – сказала Верещук.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​