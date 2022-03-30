«Вони гадали, що зможуть швидко в'їхати в серце України»: погляд Заходу на тактику Росії

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поговорили із Дж. Д. Вільямсом — старшим дослідником оборонної політики Rand Corporation, який спеціалізується на питаннях національної безпеки, розвідки та військових питаннях. Його робота включає в себе, зокрема, дослідження нових концепцій десантної та морської війни, російської та китайської військової стратегії та ін. Він прийшов до RAND з Національної ради з питань розвідки (National Intelligence Council), де він служив офіцером з військових питань, готуючи оцінки розвідки щодо іноземних військових сил і стратегій, поточних конфліктів, систем озброєння та майбутніх війн.

– Як би ви описали тактику російських військ в Україні після місяця війни?

– Тактика, яку використовували росіяни, розвалилася протягом місяця. Вони, очевидно, намагалися досягти швидкої і безкровної перемоги.

З якоїсь причини вони гадали, що зможуть швидко в’їхати в серце України, захопити населені пункти і змусити уряд до швидкої капітуляції чи здачі без важких боїв. Коли цього не сталося – ми побачили і бачимо зараз недостатність планування і підготовки з боку російських військових.

Вони не забезпечені потрібним обладнанням, без достатньої підготовки зокрема в логістиці. Підрозділи уповільнюються або зупиняються через нестачу пального, їжі, запчастин чи поломок. І вони не підготували свої сили психологічно. Багато свідчень, що російські сили не знали, що вони прямують до України, що потрібно буде воювати. Вони не були готові до боїв. І все це вилилося в неефективність у багатьох випадках. І тепер вони намагаються перегрупуватися, адаптуватися. Українці зі свого боку справляються дуже добре.

Тактика, яку використовували росіяни розвалилася протягом місяця

Використовують свої сильні сторони і намагаються не стикатися з російською армією на відкритому просторі. Використовують знання місцевості і відступають до укріплених міст, в яких дуже важко вести бої і це ще більше ускладнює все для росіян. У підсумку ми маємо глухий кут – російськи сили окупували доволі значні частини України, особливо на півдні та довкола Києва, але українці чинять опір ефективно. На межі власних можливостей.

– Ви казали, що росіяни намагаються адаптувати свою тактику до реалій нової війни, не швидкої. Вони досягли в цьому успіху?

– Очевидно, що ні. Вони захопили або окупували територію, але вони її не контролюють. Карти, які показують по телебаченню із великими червоними зонами – там є російські війська або проходять її, але не контролюють. І, звісно, у них важкі часи – необхідно подавити українські сили, увійти до ключових населених пунктів, важливих для їхніх цілей – змусити український уряд і народ здатися. У них є змога насправді захопити Маріуполь або значно просунутися для завершення оточення Києва. Те ж саме – Харків і деякі інші міста. Вони цього досі не зробили, але це і є їхня ціль.

– Чи могли б зробити припущення, зважаючи на те, які підрозділи є в Росії в Україні і довкола неї – які головні напрямки для російської армії найближчим часом?

– Те, що ми спостерігаємо зараз і є їхнім планом. І як вони продовжуватимуть війну щонайменше у найближчі тижні. Ті ж намагання оточити населені пункти і застосувати щодо них відверто брутальні обстріли у деяких випадках намагаючих увійти силами до них, але це буде дуже важко для росіян. Як і для українців. Я думаю наразі їхні сподівання – взяття в оточення, облога і бомбардування. Покарання і нещастя, яке скеровують на, на жаль, не лише українських бійців, але і цивільних. Що могло б спричинити здачу з боку української влади або влади у містах. Я думаю, що те, що ми бачили в останні кілька тижнів буде зростати.

– Українські сили заявляють, а російські визнають, що декілька генералів загинули на полі бою в Україні. На вашу думку – це критично для обстановки в полях, чи для Росії, загалом, не має значення який воєначальник загине, а який займе його місце?

– Думаю, це має значення. Наскільки? Звісно, це не надто хороша ситуація. Коли генералів вбивають – це наслідок того, про що я казав на початку. Недостатнє планування і підготовка. Російська армія має вертикальну структуру, збудовану згори до низу. Не таку, як американська або західні армії. Якщо план перестає працювати, у США або на Заході очікують, що молодші командири або офіцери середньої ланки – капітани, підполковники, майори адаптують план, внесуть поправки і вирішать проблеми. В російській армії є план, який спускають з гори. Якщо він не працює – усе зупиняється.

В російській армії є план, який спускають з гори. Якщо він не працює – усе зупиняється

Що, найімовірніше відбувається, генерали їдуть до передової, аби зрозуміти яка ситуація і щось змінити. Тож їх виявляють. І тут, я думаю, українці провели доволі хорошу роботу – вони знають, як виглядають командні пости і транспорт. Є досвід попередніх боїв і використання телекомунікаційної розвідки, знаходження командних постів і вони можуть, так би мовити, розпалити вогонь. І росіяни втрачають генералів. Це було в Чечні – Росія втрачала їх, коли вони відправлялися на фронт. Звісно, втрата досвідчених командувачів, а вони, якщо дані правильні, втратили таких, нашкодить. Поки йде заміна генерала усе призупиняється. Росіяни втрачають момент. Втрата генералів – це не щось нормальне і те, чого хочеться. Але росіяни більш толерантні у цьому питанні. Це загальмує їх менше, аніж інші армії.

– Щодо даних, якими оперує Пентагон. Щодо втрат – щонайменше 7 тисяч загиблих російських військових в Україні. Як Пентагон аналізує це? Які джерела цієї інформації про війну, яка відбувається за тисячі кілометрів?

– Підрахунок втрат у конфлікті, що триває – дуже складна річ. Комбатанти – росіяни та українці зацікавлені в перебільшенні кількості втрат, які має протилежна сторона. Приховує, не оприлюднює втрати, яких зазнає. Без отримання інформації від самих учасників намагатися отримати цю інформацію ззовні – дуже складний процес. Є методи – формули, які базуються на кількості залученого особового складу, як довго вони воюють і доповнені епізодичною інформацією, яку можна отримати з передової. Але все одно – це припущення. І саме в цьому випадку це припущення, що зростає.

Росіяни зазнають набагато більших втрат, ніж у війнах, в яких ми брали участь за останні кілька десятиліть

Те, що ми можемо говорити зібравши усі дані разом – навіть якщо взяти найменші припущення – росіяни зазнали дуже суттєвих втрат. Якщо це кілька тисяч вбитих – це можна порівняти із 2500 загиблих за 2 десятиліття боїв в Афганістані. Або приблизно 4900 за 7-8 років війни в Іраку. І більшість тих втрат США в Іраку відбулися після основної військової операції. Росіяни зазнають набагато більших втрат, ніж у війнах, в яких ми брали участь за останні кілька десятиліть. І це знову ж вказує на недостатню підготовку, але також і інтенсивність міждержавного конвенційного конфлікту, який відбувається зараз.

– Окрім втрат особового складу є значні втрати військового обладнання. Як би ви описали втрати техніки Росією за місяць, враховуючи що воєю регулярна армія?

– Цей об’єм втрат доволі значний. Але не ослабляючий. Частина цих втрат від дій українців, але ще є поломки. Враховуючи розмір російських сил і кількість техніки і обладнання, яке в них залучене – це значна кількість у відсотках, але не виснажлива. Звісно, вони цього не планували і це матиме далекоглядні наслідки для їхньої можливості перебудовувати і відновлювати сили військових, але враховуючи втрати – вони все ще можуть продовжувати. Якщо втрати залишаться на тому ж рівні – тоді вони доберуться до точки, коли не зможуть ефективно вести бої або утримувати стільки території, скільки утримують зараз.

– Reuters із посиланням на американських чиновників написало, що 60% російських ракет, випущених по території України, не влучили в ціль. Чи можете пояснити як інформацію отримують?

– Для цього потрібен дуже точний технічний аналіз. Мені здається, що зараз трохи зарано бути остаточним в таких оцінках. Завжди є очікуваний рівень відмов у всьому озброєнні. І цей рівень може бути високим, в залежності від типу озброєння. Коли Росія вперше використала крилаті ракети в Сирії – у них був по-справжньому значний рівень невдач – ракети збивалися з курсу. Після цього у них було кілька років, щоб попрацювати із цими системами. Також можуть бути помилки у влучаннях – куди цілили, а куди насправді влучили. Але це справді потребує чіткого аналізу. Мені здається, що після місяця [війни] у США почали технічний аналіз і дійшли до висновку, що є певний рівень відмов, помилок із наведенням, які призводять до того, що росіяни не такі ефективні в своїх ударах, як ми могли припустити. 60% – звучить як дуже і дуже високий показник. Але не знаючи як вони прийшли до такого висновку – не готовий говорити про те, наскільки можна довіряти цій інформації.

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https://youtu.be/btbX8b9W_dI