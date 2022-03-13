В окупованих містах півдня України тривають протести

В окупованих російськими військовими містах півдня України тривають акції протесту. Ходу херсонців, яка відбулася 13 березня, її учасники називають наймасовішою за весь час окупації.

«Сьогодні наймасовіший мітинг у Херсоні! В очах окупантів розпач, вони ховаються за балаклавами, відводять погляди. Так, вони мають зброю, але ми сильніше морально», – ідеться в повідомленні у мережі Twitter.

Також масова акція відбулася в окупованому Бердянську Запорізької області.

Раніше 13 березня жителі окупованого Мелітополя, що також у Запорізькій області, вимагали від російських військ звільнити міського голову Івана Федорова.

Наразі в Запорізькій області відомо про два випадки викрадення росіянами голів міст. 13 березня вони захопили мера міста Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Раніше російські військові викрали і вивезли в невідому напрямку мера Мелітополя Івана Федорова.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із проханням допомогти звільнити його з полону.