Українська армія розбила на Чернігівщині колону російських танків – командування «Північ»

На Чернігівщині сили ЗСУ розбили танкову колону російської армії, яка проривалася до Києва. Про це 13 березня повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Цього разу не пощастило танковому підрозділу, який мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись у напрямку столиці України... Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини», − йдеться в повідомленні.

12 березня оперативне командування «Північ» також повідомляло про знищення «значної кількості» бронетанкової та автомобільної техніки загарбників у Чернігівській області.

«Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон. Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянах», − заявило Оперативне командування «Північ».

Всього ж, за даними Генштабу, російська армія втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин, 140 артилерійських систем та багато одиниць іншої бойової техніки, включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками і кораблями.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 18-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».