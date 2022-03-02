Даних щодо загиблих немає. Водночас, присутні на місці мешканці пошкодженої будівлі стверджують, що кілька людей були поранені. На момент зйомки відео @Радіо Свобода Україна їх вже забрала швидка допомога.
Ірпінь: Наслідки обстрілу, постраждалі говорять про авіаційний удар (відео)
Даних щодо загиблих немає. Водночас, присутні на місці мешканці пошкодженої будівлі стверджують, що кілька людей були поранені. На момент зйомки відео @Радіо Свобода Україна їх вже забрала швидка допомога.
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