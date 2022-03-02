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Ірпінь: Наслідки обстрілу, постраждалі говорять про авіаційний удар (відео)

Ірпінь: Наслідки обстрілу, постраждалі говорять про авіаційний удар (відео)
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Ірпінь: Наслідки обстрілу, постраждалі говорять про авіаційний удар (відео)

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Під обстріл потрапив житловий 5-поверховий будинок в Ірпені, що на західній околиці Києва. Будівля зазнала відчутних руйнувань. За словами очевидців, незадовго до вибухів, вони чули проліт бойового літака.

Даних щодо загиблих немає. Водночас, присутні на місці мешканці пошкодженої будівлі стверджують, що кілька людей були поранені. На момент зйомки відео @Радіо Свобода Україна їх вже забрала швидка допомога.

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