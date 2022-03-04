На Запорізьку АЕС пропустили пожежників – голова Запорізької ОВА

На Запорізьку атомну електростанцію пропустили пожежників. Про це близько 3:00 4 березня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Раніше речник Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що внаслідок обстрілів російських військових горить перший енергоблок електростанції.

Бої на підступах до Запорізької АЕС, розташованої поблизу міста Енергодар, тривають із 3 березня. Майже о 2:00 4 березня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що на станції розпочалася пожежа. За кілька хвилин до цього повідомлення він інформував про таке: «На підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші нацгвардійці тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан за даних обставин поки що назвати не можемо».