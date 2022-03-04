Фрегат «Гетьман Сагайдачний» вирішено затопити, щоб не дістався РФ – Резніков

Міністр оборони Олексій Резінков повідомив про рішення затопити фрегат «Гетьман Сагайдачний», щоб його не захопили російські військові.

«Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти», – повідомив Резніков.

Він підкреслив, що залишається складною ситуація на півдні.

«За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тисяч вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати. Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди «повернуться» ворогу», – сказав міністр і визнав, що «ми також несемо втрати».

Резіков зауважив, що «Україна успішно перебудовується для життя в умовах оборони».

«Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була. Слава Україні! Слава Героям України!», – резюмував він.

Флагман ВМС України фрегат «Гетьман Сагайдачний» названий на честь гетьмана Петра Кононовича Конашевича-Сагайдачного, був введений в експлуатацію у 1993 році. Останнім часом він був на ремонті в Миколаєві.