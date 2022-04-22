Слов’янськ обстріляли, ймовірно, касетними боєприпасами – мер

Слов’янськ вночі обстріляли, за попередніми даними, касетними боєприпасами, повідомив голова військової адміністрації міста Вадим Лях.



«Ніч була тривожною, місто зазнало обстрілів, за попередніми даними, використовуватися касетні боєприпаси. На щастя, обійшлося без жертв», – сказав мер міста у відеозверненні.

Він закликає людей евакуюватися.

Це не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.