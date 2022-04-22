Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Слов’янськ обстріляли, ймовірно, касетними боєприпасами – мер

Наслідки російських обстрілів. Ілюстративне фото

Слов’янськ вночі обстріляли, за попередніми даними, касетними боєприпасами, повідомив голова військової адміністрації міста Вадим Лях.

«Ніч була тривожною, місто зазнало обстрілів, за попередніми даними, використовуватися касетні боєприпаси. На щастя, обійшлося без жертв», – сказав мер міста у відеозверненні.

Він закликає людей евакуюватися.

Це не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG