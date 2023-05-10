Через обстріл військ РФ у центрі Херсона пошкоджено водогін – влада

Після обстрілу військами РФ Херсона 10 травня у центрі міста пошкоджено водогін, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

«Чергові ворожі атаки Херсона. Унаслідок обстрілів у центрі міста пошкоджено водогін. Можливо, деякий час у центральній частині Херсона будуть перебої з водопостачанням. Наразі ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів», – повідомив Мрочко.

Раніше сьогодні влада повідомляла, що напередодні Херсон сім разів потрапив під обстріли військ РФ. Одна людина була поранена в регіоні.

Після деокупації восени 2022 року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.