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Влада назвала ймовірні причини прибуття трьох великих кораблів до порту окупованого Бердянська

Окупований російськими військами Бердянськ, серпень 2022 року

У Бердянській районній раді підтвердили прибуття до окупованого порту міста трьох великих кораблів і назвали ймовірні причини їхнього прибуття.

«Вочевидь, як завжди, вони привозять своїми кораблями зброю, боєкомплект, а вивозять награбоване зерно, металобрухт, те, що вони можуть вкрасти. Вони не приховували своїх намірів, бо неодноразово гауляйтери, які представляють окупаційну владу, інформували про те, що вони налагоджують сполучення, схвалювали якісь управлінські рішення для того, щоб легалізувати рух кораблів. Маємо таку ситуацію, що ці кораблі прибувають до портів виключно з метою вчинення чергових воєнних злочинів», – сказав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі національного телемарафону.

Редакція з огляду на окупацію цієї частини України не може незалежно перевірити ці дані. Київ неодноразово заявляв, що Росія перевозить українське зерно з окупованого порту Бердянськ.

Раніше 13 червня стало відомо про прибуття до порту окупованого Бердянська трьох великих кораблів.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.

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