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У порту Бердянська могли бути уражені російські С-300 – голова МВА

Російська система ППО, фото ілюстративне

Представники української влади тимчасово окупованого Бердянська припускають, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по Бердянському морському порту могли бути уражені російські системи С-300. Про це в ефірі програми «Свобода Live» увечері 2 червня заявила очільниця міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

«Що саме пошкоджено, ми не можемо точно сказати, але є непідтверджена інформація, що це були установки протиповітряної оборони, зокрема, С-300», – сказала Галіцина.

Також, за словами чиновниці, підтверджується інформація, що після удару по порту його акваторію залишили два судна.

«На початку цього тижня два судна зайшли до Бердянського порту, на них завантажували врожай минулого року та металобрухт. Сьогодні після вдалої роботи ЗСУ обидва судна покинули акваторію Бердянського порту», – відзначила очільниця міської військової адміністрації.

Системи протиповітряної оборони, зокрема, і С-300, російські військові на лінії фронту часто використовують не за прямим призначенням, а саме для ураження особового складу і техніки ЗСУ на землі, а також під час обстрілів цивільної інфраструктури.

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