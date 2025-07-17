Голова ЦПД: «щось вибухало» на території заводу в Тульській області Росії, де раніше фіксували дрони

У Тульській області лунали вибухи, заявляє голова Центру протидії корупції Андрій Коваленко увечері 17 липня.

«На Росії вибухало щось на «Щекіноазот» у Тульській області», – повідомив він.

За даними голови Центру, завод є важливим підприємством із виробництва аміаку, метанолу та карбаміду. Ці речовини є основою вибухівки, твердого ракетного палива та синтетичних матеріалів для російського військово-промислового комплексу.

«Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії РФ», – додав Коваленко.





Вранці 17 липня російські медіа повідомляли про загрозу безпілотників, зокрема, в Тульській області. Міністерство оборони РФ заявляло про збиття чотирьох дронів над регіоном. Увечері в четвер губернатор Тульської області Дмитро Міляєв також заявив про збиття чотирьох дронів над регіоном по обіді. За його словами, руйнувань не було.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці твердження.

У Росії раніше заявили про нічну атаку дронами, була обмежена робота аеропортів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.







