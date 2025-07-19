Через російські обстріли Херсона постраждали двоє людей – ОВА

Двоє жителів Херсона постраждали внаслідок російських ударів увечері 19 липня, повідомляє обласна військова адміністрація.

«До лікарні доправили жителя Херсона, котрий постраждав внаслідок атаки російського безпілотника. 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму», – йдеться в повідомленні.

Зараз пораненого дообстежують та надають необхідну допомогу.

Також через дронову атаку постраждав житель Корабельного району міста:

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона забійну рану колінного суглобу та садна голови дістав 40-річний чоловік».

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ОВА додає, що постраждалому надали допомогу й надалі лікуватиметься амбулаторно.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



