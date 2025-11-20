У Британії відреагували на мирний план США, який може передбачати поступки з боку України

Велика Британія заявила, що поділяє мету президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та закликала Росію вивести свої війська.



«Росія може зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення», – сказав речник Міністерства закордонних справ Великої Британії, додавши, що Лондон «поділяє бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні».

За даними міжнародних медіа, новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами, передбачає значні поступки з боку України, зокрема, щодо територій і озброєння. За даними журналістів, пропозиції США включають скорочення чисельності Збройних сил України та скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ. Крім того, жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

Пропозиції, які детально описали The Financial Times та Reuters, значною мірою відповідають жорстким вимогам, які Росія висувала з початку цього року, коли президент Дональд Трамп вирішив розпочати прямі переговори з Москвою щодо війни в Україні.

Повідомлення з’явилися під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Туреччини.

Вашингтон та Київ офіційно не реагували на ці повідомлення.

Тим часом Москва заявила, що відкрита до переговорів щодо України, додавши, що може організувати телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, якщо це буде необхідно.

Невдовзі після поширення новин про ці пропозиції Зеленський опублікував повідомлення в Телеграм-каналі, де подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за проведення переговорів.

Він також високо оцінив «рішучі кроки та лідерство президента Трампа і кожну сильну та справедливу пропозицію щодо припинення цієї війни».

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку. Як повідомило Радіо Свобода повідомило дипломатичне джерело, ця зустріч не відбулася.

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».



