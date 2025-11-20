Reuters: Келлог у січні піде з посади спецпосланця президента США

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив своїм колегам, що планує залишити роботу в адміністрації в січні, повідомили чотири джерела Reuters.

За їхніми даними, Келлог зазначив, що січень буде природною відправною точкою, враховуючи чинне законодавство.

Одна людина, обізнана з рішенням Келлога, сказала, що він ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації.

Новина про цей крок з’явилася на тлі повідомлень про те, що новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами, передбачає значні поступки з боку України, зокрема, щодо територій і озброєння. Цю рамкову пропозицію очолив Спеціальний посланник США з миротворчих місій Стів Віткофф, і, схоже, Келлогг не брав участі в її розробці.

Келлогг рішуче засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України. За даними медіа, він часом конфліктував з Віткоффом, який повторював деякі тези президента Росії Володимира Путіна та давно виступає за однобокий обмін територіями як частину довгострокової мирної угоди.

Білий дім і Держдеп США не відповіли на запити про коментарі.

Незрозуміло, хто – якщо хтось – замінить Келлога. Сполучені Штати ще не призначили посла в Україні, затвердженого Сенатом. Кар’єрний дипломат Джулі Фішер була призначена в травні тимчасово повіреною у справах місії США в Києві.

Як зауважує Reuters, відставка Келлога означатиме втрату ключового захисника України в адміністрації Трампа. Спеціальний посланник президента – це тимчасове призначення, і такі посланці теоретично повинні бути затверджені Сенатом, щоб залишатися на своїх посадах понад 360 днів.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог регулярно відвідував Київ, зокрема у серпні брав участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Проводив зустрічі з представниками української влади.