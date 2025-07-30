У Білорусі з початку 2025 року за участь у протестах засудили дев’ятьох неповнолітніх – ЗМІ

У Білорусі від початку 2025 року за звинуваченням в організації або участі в діях, які грубо порушують громадський порядок, засудили дев’ятьох неповнолітніх, повідомляє видання Reform.News із посиланням на дані Верховного суду.

За іншими «протестними» статтями засудили ще шістьох неповнолітніх: двох – за статтею про образу Олександра Лукашенка, двох – за статтею про сприяння «екстремістській» діяльності і ще двох – за статтею про наругу над державними символами.

Які види покарання призначили неповнолітнім – не вказано.

Підсумки виборів президента Білорусі 2020 викликали масові протести проти режиму Олександра Лукашенка.

Влада розгорнула репресії, внаслідок яких за ґратами опинилися тисячі людей, переслідування тривають досі.

За даними правозахисної групи «Вясна», з 2020 року за участь у протестах засудили щонайменше 3277 людей. Щонайменше 33 осіб, зокрема п’ятьох жінок, направили на примусове психіатричне лікування через незгоду з владою.