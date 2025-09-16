Нарендра Моді заявив, що підтримує ініціативи Трампа щодо «мирного врегулювання конфлікту в Україні»

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 16 вересня заявив про підтримку позиції президента США Дональда Трампа щодо врегулювання, як він висловився, «конфлікту в Україні» (не називаючи його війною РФ проти України). Про це очільник індійської держави написав у мережі Х, відповідаючи на привітання Трампа з днем народження.

«Дякую Вам, мій друже, президенте Трампе, за ваш телефонний дзвінок і теплі вітання з моїм 75-річчям. Як і ви, я також повністю відданий справі виведення всеохоплюючого та глобального партнерства між Індією та США на нові висоти. Ми підтримуємо ваші ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні», – вказав індійський прем’єр.

Наприкінці серпня набрали чинності нові мита США на індійські товари, про які оголосив президент Дональд Трамп. Цей крок подвоює загальний тариф США на індійські товари до 50% і є, за словами американського лідера, частиною зусиль Трампа щодо послаблення економічної бази Росії.

Індія була однією з перших країн, які розпочали торговельні переговори з адміністрацією Трампа, але її власні високі тарифи та протекціоністська політика в таких секторах, як сільське господарство та молочна промисловість, розчарували американських перемовникsd.

Відносини ще більше погіршилися після того, як Трамп розкритикував Індію за купівлю нею російської нафти.



