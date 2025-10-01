Почесний голова «Грузинської мрії» розповів про боротьбу з зовнішніми і внутрішніми ворогами

Засновник і почесний голова владної партії «Грузинська мрія» мільярдер Бідзіна Іванішвілі опублікував заяву, присвячену 13-й річниці перемоги його партії на парламентських виборах. Він називає 1 жовтня 2012 року переломною датою в історії незалежної Грузії, критикує опозицію та «внутрішніх зрадників», говорить про тиск ззовні, хвалить досягнення своєї команди та закликає 4 жовтня на місцевих виборах підтвердити вибір на користь чинної влади.

«На майбутніх виборах місцевого самоврядування внутрішні та зовнішні вороги із зірваними масками бачать ще одну можливість сіяти хаос, здійснювати державний переворот та переслідувати власні цілі… Сьогодні ми маємо можливість остаточно та мирно закріпити перемогу, здобуту у 2012 році, перетворити радикалізм та взаємні сутички в минуле, а потім боротися за розвиток та добробут, остаточне подолання злиднів, зміцнення суверенітету та мирне об'єднання країни!» – зазначив Іванішвілі.

Він визнав, що «за минулі 13 років були й помилки, але не такого масштабу, щоб поставити під загрозу державність чи фізичне існування країни».

«Ми викрили всіх зрадників і змусили внутрішніх ворогів визнати: їхні дії продиктовані не національними, а зовнішніми інтересами», – заявив політик, якого називають неформальним очільником Грузії.

Іванішвілі повернувся до політики наприкінці 2023 року. Відтоді він зрідка виступає на заходах владної партії та дає інтерв’ю, проте періодично звертається до громадян із письмовими заявами.



