«Грузинська мрія» висуває ексфутболіста київського «Динамо» на новий термін на мера Тбілісі

Владна партія Грузії поширює в соціальних мережах фотографію мера Тбілісі з підписом «Грузинська мрія» представляє на посаду мера Тбілісі Каху Каладзе». За інформацією ЗМІ, офіційне висування кандидата на посаду мера Тбілісі відбудеться 31 липня.

Каха Каладзе втретє балотується на виборах мера Тбілісі.

З 2013 року Каха Каладзе обіймає посаду генерального секретаря партії «Грузинська мрія»

З 2012 до 2017 року він був міністром енергетики – віцепрем’єром Грузії

З 2017 року обіймає посаду мера Тбілісі.

Говорячи нещодавно про майбутні вибори до органів місцевого самоврядування з журналістами, Каха Каладзе заявив, що «Грузинська мрія» – це та сила, яка доб'ється стовідсоткової перемоги у всіх муніципалітетах».

В Україні Каху Каладзе знають насамперед як захисника київського футбольного клубу «Динамо» в 1998–2000 роках, коли чемпіони України виходили до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.