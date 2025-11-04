Віцепрем’єр Качка прокоментував зауваження у звіті Єврокомісії щодо тиску на антикорупційні органи

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка прокоментував звіт Єврокомісії про розширення за 2025 рік, де, серед іншого, зазначається, що «антикорупційні інституції та організації громадянського суспільства повідомляють про зростання тиску».

«НАБУ і САП абсолютно нормально розвиваються. І якщо вони не здатні виживати в умовах змагального кримінального процесу, це означає, що ці інституції мають ще сильніше посилюватися. І питання в тому, як вони мають посилюватися. Вони мають посилюватись, збільшуючи свій авторитет якісними розслідуваннями, що вони роблять. Своєю статистикою, доводячи це», – заявив Качка в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, те, що дехто має критичні заяви щодо ймовірного тиску на антикорупційні органи, – це абсолютно нормальний процес у демократичному суспільстві.

На думку міністра, політична дискусія в Україні навколо боротьби з корупцією «радикалізує оцінки нашого руху до Європейського союзу». За його твердженням, влада веде постійний діалог із представниками громадянського суспільства, і вони мають право на критику.

«Треба розуміти і бачити розвиток всієї системи. Люди, які критикують все, що відбувається в антикорупції, не поважають свою працю, тому що в тому числі завдяки їхньому внеску інтелектуальному ці інституції були створені. Вони працюють і досить ефективно. Тому очевидно, що коли ви хочете щось радикалізувати, – це ваше абсолютне право, але я зберігаю право не погоджуватись з цим. Тому очевидно, що звіт, який ми отримали, – це достатньо об’єктивна оцінка», – сказав Качка.

Міністр додав, що будь-які зауваження і рекомендації є в логіці дорожніх карт.

«Євросоюз підкреслив, що це важливо, наголосив ще раз, що це надзвичайно важлива історія. Ми це знаємо, тому що дуже багато держав-членів ЄС для всіх країн-кандидатів без винятку говорять, що боротьба з корупцією є вирішальним чинником. Чи добре цього року спрацювали НАБУ і САП? Очевидно, що так, тому це відзначено. Чи в нас законодавчо всі рамки працюють? Працюють. Все, що відбувалося в межах цього року, може давати певні оцінки, але в цілому весь магістральний курс рухається вперед належним чином», – пояснив він.

Європейська комісія в оприлюдненому 4 листопада звіті про розширення за 2025 рік заявила, що в Україні зростає тиск на громадських активістів, включно з випадками кримінальних розслідувань проти антикорупційних організацій. У документі зазначається, що «антикорупційні інституції та організації громадянського суспільства повідомляють про зростання тиску з боку державних структур, зокрема через кримінальні розслідування».

Єврокомісія попереджає, що такі дії «ставлять під сумнів відданість України антикорупційному порядку денному».

У цілому Україна разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією отримала у звіті Єврокомісії позитивну оцінку прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі.

Однак Україну попереджають про небезпеку нової спроби втрутитися в роботу антикорупційних органів НАБУ та САП, що вже фіксувалося влітку 2025 року, перш ніж влада відступила на тлі протестів усередині країні та в Брюсселі.



