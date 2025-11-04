Єврокомісія розкритикувала кримінальні розслідування проти антикорупційних активістів в Україні – звіт

Європейська комісія в оприлюдненому 4 листопада звіті про розширення за 2025 рік заявила, що в Україні зростає тиск на громадських активістів, включно з випадками кримінальних розслідувань проти антикорупційних організацій. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

У документі зазначається, що «антикорупційні інституції та організації громадянського суспільства повідомляють про зростання тиску з боку державних структур, зокрема через кримінальні розслідування».

Єврокомісія попереджає, що такі дії «ставлять під сумнів відданість України антикорупційному порядку денному».

Єврокомісія також вказує, що ухвалення низки законодавчих ініціатив, представлених як спрямовані на захист бізнесу або національної безпеки, може підірвати ефективність боротьби з корупцією, обмеживши прозорість публічних реєстрів та кримінальну відповідальність за корупційні злочини.

Рекомендації Єврокомісії, надані минулого року, були виконані частково й залишаються чинними, йдеться у звіті.

Зокрема, Україні рекомендується:

– зберегти незалежність антикорупційних інституцій; розширити юрисдикцію НАБУ на всі високоризикові публічні посади; запровадити надійні гарантії від втручання у роботу НАБУ та САП і уникнення їхньої виключної компетенції у справах про корупцію на високому рівні; посилити автономію САП для розслідування справ народних депутатів без попереднього погодження з генеральним прокурором;

– посилити результативність боротьби з корупцією, зокрема у сфері арешту та конфіскації незаконних активів, приділяючи увагу високопосадовцям та справам із великим суспільним впливом; розширити коло осіб, зобов’язаних подавати декларації, та спростити й удосконалити процедури їхньої перевірки; зміцнити спроможність і фокус Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на виявленні непояснених статків; внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, щоб усунути перешкоди та затримки в ефективному проведенні кримінальних проваджень, особливо у справах про корупцію на високому рівні;

– відповідно до Плану України, збільшити кількість суддів і адміністративного персоналу у Вищому антикорупційному суді (ВАКС); розробити й ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму.

У цілому Україна разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією отримала у звіті Єврокомісії позитивну оцінку прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі.

У звіті відстежується політичний розвиток у 10 країнах, які прагнуть приєднатися до блоку – Албанії, Боснії та Герцеговині, Грузії, Косові, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Сербії, Туреччині та Україні.

У звіті зазначається, що Албанія, Чорногорія, Молдова та Україна досягли прогресу у фундаментальних питаннях верховенства права, і в цих країнах накопичується досвід у боротьбі з корупцією.

Однак Україну попереджають про небезпеку нової спроби втрутитися в роботу антикорупційних органів НАБУ та САП, що вже фіксувалося влітку 2025 року, перш ніж влада відступила на тлі протестів усередині країні та в Брюсселі.



