«Руїни, злидні, фашизм і терор» – як росіяни в прямому ефірі воюють з Україною

Воєнний стан, паніка, майдан, хаос і беззаконня. Це лише декілька слів, які регулярно лунають на російському телебаченні стосовно України. Щоденні новини, підсумкові програми, політичні ток-шоу – левова частка ефіру присвячена не внутрішнім російським проблемам, а ситуації в сусідній державі. Що Кремль ретранслює росіянам з екранів телевізорів про Україну? Головні теми інформаційної війни – в матеріалі спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»

Іронія, зневага і ненависть стосовно України ледь не кожного дня лунають на російському телебаченні – у випусках російських новин, у підсумкових програмах і політичних ток-шоу. «Есперти», ведучі та учасники подібних шоу зазвичай не обмежують себе у висловлюваннях. Зокрема, лідер ЛДПР і її фракції в Держдумі Росії Володимир Жириновський під час ефіру на телеканалі «Россия-1» висловловився про те, що «всі військові частини України повинні бути знищені повністю, спалені, казарми, військові містечка, літаки, все, повністю».

«Протягом дня тільки на одному сайті, наприклад «РИА-Новости», це може будь-хто перевірити, з’являється близько 700 новин на день, з яких десь 150 – про Україну», – зауважує українский політтехнолог Денис Богуш.

Зокрема, новини про надання українській православній церкві автокефалії дуже активно коментували на російському телебаченні. Напередодні Об’єднавчого собору український православних церков на телеканалі «Россия 24» з’являлося чимало сюжетів із заголовками «Проти Церкви Київ кинув СБУ», «Очолити автокефальну церкву в Україні нема кому, «Україна напередодні собору: бунт серед наближених константинопольського патріарха».

А в день собору 15 грудня в усіх новинах про єдину українську церкву її назву писали у лапках, нівелюючи значення.

Атака Росії на українські кораблі в Керченській протоці

Все це було і до атаки на українські кораблі в Чорному морі. Реакція на цю подію на російському телебаченні була дуже різкою.

«Розрахунок був на те, що ми українські катери тут же потопимо, моряки загинуть», – так коментував події в Керченській протоці 25 листопада російський ведучий Дмитро Кисельов, відомий своїм висловлюванням про «радіоактивний попіл». За логікою викладу Кисельова, саме президент України Петро Порошенко «віддав наказ» морякам, щоб ті увійшли в «територіальні води Росії».

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По гарячих слідах на російському телебаченні вийшли також програми «60 хвилин» (телеканал «Россия-24») та «Время покажет» («Первый канал»). В останньому про захоплені українські бойові кораблі ведучий дозволив собі таку фразу: «Так-то виглядає це, ну що, три корита, затримали, та й по всьому».

«Вони завжди використовують якусь реальну подію і подають різні інтерпретації. Іноді до абсурду смішні, але вони все одно їх інтерпретують, інтерпретують, інтерпретують», – каже головний редактор інтернет-видання «Тексти» Роман Кульчинський.

Воєнний стан в Україні за версією російського ТБ

Воєнний стан, за версією россійских пропагандистів, занурив Україну в хаос і беззаконня. Ось які повідомлення лунали в програмі «Вести недели с Дмитрием Киселевым» та «60 минут» наприкінці листопада та на початку грудня:

«В магазинах офіційно закінчилася сіль»

«Як живе «незалежна» під рушницею»

«Вилучати будь-яке майно... запроваджувати трудову повинність... трьом сотням лікарень наказано запасатися кров’ю».

Про Україну на російських телеканалах звикли говорити як про «територію, де переміг фашизм і терор», кажуть про те, що «всі нормальні люди їдуть воювати з фашизмом, який прийшов до влади», а дітей «вчать стріляти під девізом «убий сєпара».

Фейк «Первого канала»: як білоруса видали за українця

На річницю Революції гідності головні тижневики в Росії вийшли з сюжетами про українські «руїни і злидні». Дмитро Кисельов заповнював ефір інформацією про те, що «промисловість деградувала, фінанси зруйновані, від України відвалилися Крим і Донбас» після подій на Євромайдані 2013-14 років.

На «Первом канале» у програмі Кирила Клейменова вийшов сюжет «На Україні в річницю Майдану знову палять шини».

Починався він із відео на Майдані незалежності під час подій Революції гідності і закадрового голосу, який розповідав – що тепер шини палають за «теплі батареї». І розвинули сюжет, показавши героя, нібито громадянина Кривого Рогу Кирила Чубенка. Чоловік, сидячи на дивані у квартирі з котом, розповідає про те, як розчарувався у Майдані, і зараз потерпає від холоду у помешканні [у Кривому Розі у литопаді відбулися протести, пов’язані з відключенням опалення – ред.].

«Нічого мені особисто не дав Євромайдан, ось подивіться де ми опинилися. Потрібно було дивитися в майбутнє, а ми в майбутньому залишилися без тепла, з дорожезною енергією, і незрозуміло, коли все це закінчиться. Як пережити зиму, як дітей відправляти в школу?» – наводить «Первый канал» слова «Кирила Чубенка».

Щоправда, цей «розчарований у революції українець» виявився не учасником Євромайдану, а громадянином Білорусі, який живе в Мінську. Пізніше Віталій Юрченко – саме так звати «Кирила Чубенка», сам у цьому зізнався.

«Первый канал» після його викриття вибачився за сюжет, проте не видалив його.

«На російському ринку вони взагалі створили для своїх людей свою реальність. Путін довів свою пропаганду всередині країни до того, що вона як аксіома. Тобто ця реальність – як аксіома», – зауважує політтехнолог Денис Богуш.

Оаза посеред «хаосу»

Але є посеред цього хаосу, за версією російських пропагандистів, один український регіон, який на тлі поневірянь воєнного стану виділяється – це окупований Донбас. Там, за версією російського каналу «Россия 24», «ніхто валом не скуповує сірники і сіль, працюють обмінні пункти, а супермаркети – забиті товарами». Жінка, нібито жителька Донецька, у якої журналісти взяли коментар, емоційно розповідає, що продукти «коштують дешевше, ніж при Україні».

За таким же принципом працюють й підконтрольні бойовикам телеканали. Умовно його можно озвучити як – «В Україні погано, під контролем бойовиків угруповань «ЛДНР» – навпаки». Все це на тлі періодичних «страшилок» про українську армію. Починаючи від повідомлень про «заплановану зачистку» до коментарів прихильниці угруповань бойовиків «ЛНР» і «ДНР» співачки Юлії Чичериної про те, що з українського боку «стріляють по бабусях на городах».

Російські журналісти на Донбасі: стендап на тлі мерця

Але за цими здавалося б, божевільними історіями, ховається реальна війна. Наприклад, у програмі «Вести недели» з Кисельовим на телеканалі «Россия-24» записали стендап на тлі мертвої людини. За словами кореспондента, це «тіло одного з українських диверсантів, яке дістали з мінного поля».

«Вони зробили жахливу річ, вони випустили демона архаїчного озвіріння, вони випустили хвилю ненависті і підтримують, та підживлюють. Вони знайшли якісь давні теки, в яких, очевидно, було написано, що робити у разі війни, що потрібно робити, коли ти хочеш змусити людей убивати інших, коли ти хочеш, щоб вони раділи бузувірствам», – розповідає укранський медійник та політичний консультант Олексій Кожун.

Над текстом працювала Аліна Швидко

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