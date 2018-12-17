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17 Грудень 2018, Київ 12:33
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«Це ж наша історія»: за що декомунізували радянських «героїв» | Радіо Донбас.Реалії – відео

«Це ж наша історія»: за що декомунізували радянських «героїв» | Радіо Донбас.Реалії – відео
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16 грудня 2015 року в Україні заборонили Комуністичну партію: рішення про це ухвалив Окружний адміністративний суд Києва за позовом Міністерства юстиції. В країні почалась офіційна декомунізація. Слідом за забороною КПУ Верховна Рада ухвалила «декомунізаційний пакет» – і впродовж наступних років перейменували близько тисячі населених пунктів, що носили імена комуністичних діячів. Проте подекуди старими назвами люди послуговуються й досі. Ким були люди, чиї імена комуністи закарбували в назвах міст Донбасу? (Блог проекту «Радіо Донбас.Реалії»).

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