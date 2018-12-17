16 грудня 2015 року в Україні заборонили Комуністичну партію: рішення про це ухвалив Окружний адміністративний суд Києва за позовом Міністерства юстиції. В країні почалась офіційна декомунізація. Слідом за забороною КПУ Верховна Рада ухвалила «декомунізаційний пакет» – і впродовж наступних років перейменували близько тисячі населених пунктів, що носили імена комуністичних діячів. Проте подекуди старими назвами люди послуговуються й досі. Ким були люди, чиї імена комуністи закарбували в назвах міст Донбасу? (Блог проекту «Радіо Донбас.Реалії»).