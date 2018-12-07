Російський «Первый канал» фальсифікував українця в сюжеті про Євромайдан

Російський телевізійний «Первый канал» показав підставного учасника українського Євромайдану в своєму сюжеті про річницю подій. Під виглядом українця-учасника акцій протесту в центрі Києва в 2013 році, що розчарувався в підсумках Майдану, був показаний житель Білорусі.

«Первый канал» заявив, що сюжет з підставним учасником подій у Києві записали позаштатні журналісти. Канал обіцяв опублікувати відео з їхніми вибаченнями, повідомляє видання «Медуза» з посиланням на прес-реліз телекомпанії.

Сюжет про річницю Євромайдану вийшов 21 листопада, під назвою «На Украине в годовщину Майдана опять жгут покрышки — теперь не за европейскую мечту, а за теплые батареи». Один із персонажів сюжету, представлений як українець Кирило Чубенко, розповідає: «Нічого мені особисто не дав Євромайдан. Ось, подивіться, де ми опинилися. Потрібно було дивитися в майбутнє, а ми в майбутньому залишилися без тепла, з дорогою енергією, і незрозуміло, коли все це закінчиться».

6 грудня російське видання Варламов.ру (колективний блог, заснований Іллею Варламовим) повідомило, що під ім’ям українця Кирила Чубенка в сюжеті виступила інша людина – білорус Віталій Юрченко.

Юрченко дав інтерв’ю білоруським ЗМІ. Він розповів, що підмінив в кадрі іншу людину, справді зняту на замовлення телеканалу. Зйомка виявилася бракованою, Юрченку запропонували повторити слова героя сюжету.