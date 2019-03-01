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02 Березень 2019, Київ 00:11
Фотогалереї

Тарас Шевченко, 166555 сірників та інші рекорди – фотогалерея

У Києві, напередодні міжнародного Дня сірника, Національний реєстр рекордів України провів II Всеукраїнський фестиваль сірникових рекордів.
На фестиваль приїхало багато майстрів з усієї України, які створюють із сірників вражаючі картини, фігури, сувеніри та інші предмети
1 На фестиваль приїхало багато майстрів з усієї України, які створюють із сірників вражаючі картини, фігури, сувеніри та інші предмети
Портрет Тараса Шевченка Федуна Михайла (Тернопільська область, село Панасівка). &laquo;Картина Тараса Шевченка виконана в стилі сірників у два ряди, на роботу пішло близько 6 місяців. Кожен сірник фарбувався і ставився у відповідне місце, загалом їх пішло 39409. Дуже захоплююча робота, коли починав робити, не міг відірватись, тому що кожен раз цікавіше, що вийде з того&raquo;, &ndash; каже автор.
2 Портрет Тараса Шевченка Федуна Михайла (Тернопільська область, село Панасівка).

«Картина Тараса Шевченка виконана в стилі сірників у два ряди, на роботу пішло близько 6 місяців. Кожен сірник фарбувався і ставився у відповідне місце, загалом їх пішло 39409. Дуже захоплююча робота, коли починав робити, не міг відірватись, тому що кожен раз цікавіше, що вийде з того», – каже автор.
Тепловоз із вагонами, автор Віктор Шуляренко, Коростень. &laquo;Я сірники ніколи не рахую, але, щоб зробити 3 моделі пішло майже 3 роки&raquo;
3 Тепловоз із вагонами, автор Віктор Шуляренко, Коростень. «Я сірники ніколи не рахую, але, щоб зробити 3 моделі пішло майже 3 роки»
На найбільшу ікону із сірників без використання клею пішло 166555 сірників (автор Юрій Семенюк, Люблинець, Волинська область)
4 На найбільшу ікону із сірників без використання клею пішло 166555 сірників (автор Юрій Семенюк, Люблинець, Волинська область)
Музичний інструмент
5 Музичний інструмент
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Фестиваль відкрив єдиний в Україні та світі Ансамбль музичних інструментів із сірників
7 Фестиваль відкрив єдиний в Україні та світі Ансамбль музичних інструментів із сірників

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