Тарас Шевченко, 166555 сірників та інші рекорди – фотогалерея

2 Портрет Тараса Шевченка Федуна Михайла (Тернопільська область, село Панасівка).



«Картина Тараса Шевченка виконана в стилі сірників у два ряди, на роботу пішло близько 6 місяців. Кожен сірник фарбувався і ставився у відповідне місце, загалом їх пішло 39409. Дуже захоплююча робота, коли починав робити, не міг відірватись, тому що кожен раз цікавіше, що вийде з того», – каже автор.