Доступність посилання
Перейти до основного матеріалу
Перейти до основної навігації
Перейти до пошуку
toggle search input
toggle main navigation
Усі сайти RFE/RL
Шукати
Шукати
пошук за словом...
РАДІО
НОВИНИ
УКРАЇНА
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
СУСПІЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
ВСЕ ЗА ДОБУ
ВІЙНА
ВИБОРИ 2019
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ
КРИМ
РУС
УКР
KTAT
ПРОГРАМИ
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТБ
НЬЮЗРУМ
ВАША СВОБОДА
ІСТОРІЇ З ЄВРОПИ
КРИМ.РЕАЛІЇ ТБ
СУБОТНЄ ІНТЕРВ'Ю
ІСТОРИЧНА СВОБОДА
М+
СВОБОДА В ДЕТАЛЯХ
#ВУкраїні
СВОБОДА ЗА ТИЖДЕНЬ
МУЛЬТИМЕДІА
СПЕЦПРОЕКТИ
БІЛЬШЕ
Радіо Свобода
Слухати прямий ефір
Новини
Наступні
10:00 - 11:00
Ваша Свобода за тиждень
12:00 - 12:20
Суботнє інтерв’ю | Олександр Ягольник, продюсер, журналіст
15:00 - 15:20
Історична Свобода
ІНФО
Як слухати
РОЗКЛАД і ЗАПИС ПРОГРАМ
Радіо Свобода на SoundCloud
Донбас.Реалії на SoundCloud
Шукати
Шукати
Назад
Вперед
ТОП новини
02 Березень 2019, Київ 00:11
Фотогалереї
Тарас Шевченко, 166555 сірників та інші рекорди – фотогалерея
01 Березень 2019, 22:20
Сергій Нужненко
У Києві, напередодні міжнародного Дня сірника, Національний реєстр рекордів України провів II Всеукраїнський фестиваль сірникових рекордів.
1
На фестиваль приїхало багато майстрів з усієї України, які створюють із сірників вражаючі картини, фігури, сувеніри та інші предмети
2
Портрет Тараса Шевченка Федуна Михайла (Тернопільська область, село Панасівка).
«Картина Тараса Шевченка виконана в стилі сірників у два ряди, на роботу пішло близько 6 місяців. Кожен сірник фарбувався і ставився у відповідне місце, загалом їх пішло 39409. Дуже захоплююча робота, коли починав робити, не міг відірватись, тому що кожен раз цікавіше, що вийде з того», – каже автор.
3
Тепловоз із вагонами, автор Віктор Шуляренко, Коростень. «Я сірники ніколи не рахую, але, щоб зробити 3 моделі пішло майже 3 роки»
4
На найбільшу ікону із сірників без використання клею пішло 166555 сірників (автор Юрій Семенюк, Люблинець, Волинська область)
5
Музичний інструмент
6
7
Фестиваль відкрив єдиний в Україні та світі Ансамбль музичних інструментів із сірників
Тарас Шевченко, 166555 сірників та інші рекорди – фотогалерея
Дивитись коментарі
FACEBOOK КОМЕНТАРІ
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Новини | Суспільство
«Хотів показати подвиг людей» – автор інсталяції «Небесна сотня»
Донбас.Реалії
«Руїни, злидні, фашизм і терор» – як росіяни в прямому ефірі воюють з Україною
ЦІКАВО
«Живий ланцюг» 1990 року від Львова до Києва – фотоархів
Фоторепортаж: Водохреща у Києві
Україна без ядерного арсеналу. 25 років
Авдіївка: фоторепортаж про український кокс
Хроніка 2018-го у фото Радіо Свобода
Нагору
XS
SM
MD
LG
FACEBOOK КОМЕНТАРІ