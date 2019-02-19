«Хотів показати подвиг людей» – автор інсталяції «Небесна сотня»

Мистецьку інсталяцію «Небесна сотня» презентували у Львові 19 лютого ліцеїсти Львівського художнього ліцею. П’ять учнів ліцею впродовж місяця працювали над створенням міні-композиції, відтворюючи події на Майдані під час Революції Гідності.

«Я хотів показати цією інсталяцією подвиг людей, які боролися за майбутнє України. Від них залежала доля країни. Основний матеріал ми брали із відео, переглядали його і відтворювали. Для мене найбільш важливо було відобразити деталі, тобто написи, вервечку, яка була на бронежилеті у майданівця, а в когось був скелет на балаклаві. Також у нас колючий дріт символізує страждання і біль, а квіти, через які проходить проміння сонця, перехід до кращого життя», – розповідає ліцеїст Ростислав Андріївський.

Учні використали для інсталяції різні матеріали, які їм траплялись, які знаходили чи приносили з дому, а це пластилін, картон, сірники, пінопласт, метал, гуму. Вони показали події на Майдані у 2013–2014 роках, коли тисячі людей піднялись проти несправедливості, через побиття студентів, за європейське майбутнє України.

«Ідея в учнів з’явилась спонтанно. Почалось із фігурок людей, а потім вилилось у повноцінну історію тих буремних днів. Важливо, що задум втілено руками дітей. Цю інсталяцію у ліцеї бачили родини Героїв Небесної сотні, і це їх розчулило», – каже Оксана Малик, директор львівського художнього ліцею.

Інсталяція, присвячена Героям Майдану, представлена у музеї Михайла Грушевського у Львові. Також тут експонуються світлини львівського митця Романа Метельського, які він зробив у Києві під час Революції Гідності.